Thủ tướng: Ban hành ngay Nghị quyết để tháo gỡ vướng mắc liên quan Nghị định 46 04/02/2026 19:12

(PLO)- Để giải quyết các vấn đề phát sinh trong triển khai Nghị định 46/2026, Thủ tướng yêu cầu ban hành ngay Nghị quyết của Chính phủ.

Chiều 4-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2026.

Ban hành Nghị quyết tháo gỡ vướng mắc liên quan Nghị định 46

Phiên họp đánh giá, ngay từ đầu năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội; phục vụ tổ chức Đại hội XIV của Đảng rất thành công; thực hiện quyết liệt 9 nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị; tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ và địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2026; triển khai quyết liệt Nghị quyết số 01 và Nghị quyết 02 của Chính phủ…

Nhờ đó, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 tiếp tục xu hướng tích cực với nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,6%.

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 1 đạt 348,3 nghìn tỉ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 88 tỉ USD, tăng 38,9%, nhập siêu hơn 1,75 tỉ USD.

Trong tháng 1, có gần 48,7 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 45,6% so với cùng kỳ; có trên 110 nghìn hộ kinh doanh thành lập mới, tăng gần 222%.

Cuộc họp thường kỳ Chính phủ hôm nay. Ảnh: VGP

Đặc biệt, tại phiên họp, Chính phủ đã thảo luận sôi nổi về việc triển khai Nghị định 46/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật an toàn thực phẩm.

Các thành viên Chính phủ cho biết, thời gian qua xảy ra nhiều vụ việc liên quan an toàn thực phẩm, gây hậu quả nghiêm trọng. Trước yêu cầu đảm bảo sức khoẻ người dân, các bộ, ngành, cơ quan đã xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định 46 theo hướng kiểm tra, nhập khẩu thực phẩm nghiêm ngặt hơn.

Tuy nhiên, việc hướng dẫn thực hiện Nghị định chưa kịp thời, cụ thể. Do đó, trong những ngày đầu triển khai thực hiện Nghị định 46 đã xuất hiện vướng mắc trong tổ chức thực thi các quy định mới về kiểm tra nhà nước đối với một số nông sản, thực phẩm tươi sống nhập khẩu.

Ngay sau khi xảy ra tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Phó Thủ tướng Lê Thành Long chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Nghị định 46. Đến nay căn bản giải tỏa được tình trạng ách tắc trong việc kiểm tra nhà nước tại một số cửa khẩu, bảo đảm thông quan các loại nông sản thực phẩm tươi sống nhập khẩu.

Nhấn mạnh công tác điều hành không được giật cục và phải có thời gian, điều khoản chuyển tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp tục chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị quyết tháo gỡ vấn đề nảy sinh trong thi hành Nghị định 46, việc này phải làm ngay trong ngày 4-2.

Thúc đẩy phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Kết luận phiên họp, Thủ tướng đã điểm lại công tác điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Trong đó, Ngân hàng Thế giới dự báo GDP Việt Nam năm 2026 tăng 6,3%, cao nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) dự báo GDP của Việt Nam năm 2026 tăng 7,6%, cao nhất Đông Nam Á.

Phân tích bối cảnh, tình hình và nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIV, đặc biệt là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 3 phụ lục các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu, các chỉ tiêu theo ngành, lĩnh vực và địa phương.

Đặc biệt là danh mục cụ thể hóa 12 nhóm nhiệm vụ thành 264 nhiệm vụ, đề án, dự án, công trình quan trọng, phân công cụ thể cơ quan chủ trì, phối hợp, thời gian thực hiện, hoàn thành.

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành không hình thức, không màu mè, lấy hiệu quả làm thước đo. Ảnh: VGP

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh phải nỗ lực cao nhất, hành động quyết liệt, tập trung thực hiện phương châm “1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa và 6 rõ”.

1 mục tiêu là tăng trưởng 2 con số.

2 bảo đảm gồm bảo đảm phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển, đảm bảo an ninh, an toàn, an dân.

3 có gồm có sự đóng góp của Nhà nước, có sự đóng góp của doanh nghiệp, có sự đóng góp của nhân dân.

4 không gồm không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không bị động trong một năm.

5 hóa gồm xanh hóa, số hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản lý, quản trị, hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Phân công nhiệm vụ 6 rõ gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đồng thời, quản lý thị trường, giá cả hiệu quả, với việc theo dõi sát diễn biến của thị trường vàng; thúc đẩy phát triển và đưa vào hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; thực hiện nghiêm các quy định về kê khai, niêm yết giá; xử lý nghiêm vi phạm, không để găm hàng, đội giá.

Song song với đó, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu, hàng hóa thiết yếu, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh và đời sống; thúc đẩy các nhiệm vụ triển khai dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; đẩy mạnh phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững.

Lưu ý phải làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt thúc đẩy phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án quan trọng; thực hiện đa dạng hóa thị trường, đa dạng hoá sản phẩm, đa dạng hoá chuỗi cung ứng, gỡ thẻ vàng IUU; phát triển mạnh thị trường trong nước, thương mại điện tử...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tất cả các cấp, ngành, nhất là người đứng đầu vào cuộc tích cực, không hình thức, không màu mè, lấy hiệu quả làm thước đo, thực hiện các nhiệm vụ được giao, vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.