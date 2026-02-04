Thủ tướng: Tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc liên quan Nghị định 46 04/02/2026 08:52

(PLO)- Để gỡ vướng mắc khi triển khai Nghị định 46 về an toàn thực phẩm, Thủ tướng chỉ đạo ban hành ngay các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định.

Ngày 3-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện 08 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 46/2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật an toàn thực phẩm.

Công điện nêu rõ, để khẩn trương tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc trong kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu, bảo đảm thông quan kịp thời, thông suốt, tuyệt đối không để tiếp tục ách tắc, gây khó khăn cho doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế, NN&MT, Công Thương, Tài chính, Tư pháp, VH,TT&DL và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ.

Ban hành ngay các văn bản hướng dẫn

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế, Bộ NN&MT, Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương chỉ đạo, ban hành ngay các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 46/2026.

Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị để thực hiện, bảo đảm thông quan kịp thời, thông suốt, không gây ách tắc, ùn ứ thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Ngoài ra, Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp với Bộ NN&MT, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát kỹ các quy định tại Nghị định 46/2026; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, báo cáo và kiến nghị, đề xuất cụ thể tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1, tổ chức vào ngày 4-2.

Xe hàng hóa ở cửa khẩu Tây Ninh.

Thiết lập ngay đường dây nóng 24/7

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Y tế, NN&MT, Công Thương thiết lập ngay đường dây nóng 24/7 và thông báo ngay trên các phương tiện truyền thông đại chúng về thông tin đường dây nóng; bố trí nhân lực trực thường xuyên để kịp thời giải đáp, làm rõ các vấn đề trong việc triển khai các quy định mới tại Nghị định 46/2026; sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các vướng mắc phát sinh.

Cùng với đó, Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Hải quan yêu cầu hải quan cửa khẩu, bố trí lực lượng làm việc 24/7, khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc, bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu; đảm bảo hệ thống thông quan điện tử hoạt động thông suốt.

Hồ sơ đầy đủ theo cam kết, phải cho thông quan ngay

Với UBND các tỉnh, thành phố, Thủ tướng yêu cầu thực hiện ngay việc giao nhiệm vụ cho cơ quan chức năng tại địa phương thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm và chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm, bảo đảm có đủ cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước theo quy định tại Nghị định 46/2026.

Đồng thời, quyết định theo thẩm quyền việc áp dụng các biện pháp cần thiết hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước, thực hiện đầy đủ, kịp thời hoạt động kiểm tra, kiểm nghiệm đối với thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu bị ách tắc, ùn ứ trên địa bàn.

Mặt khác, chỉ đạo các lực lượng chức năng tại cửa khẩu phối hợp chặt chẽ, bố trí làm việc 24/7, phân luồng giao thông hợp lý, ưu tiên khu vực tập kết riêng cho hàng nông sản tươi sống và thực phẩm thiết yếu để khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc trong việc kiểm tra nhà nước tại cửa khẩu, bảo đảm thông quan kịp thời.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo cam kết, phải cho thông quan ngay; việc kiểm tra mẫu sẽ thực hiện song song hoặc hậu kiểm tại kho của doanh nghiệp.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ NN&MT, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hằng ngày về tình hình thực hiện Nghị định 46/2026 về kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu và kịp thời đề xuất, kiến nghị xử lý những vướng mắc phát sinh (nếu có).