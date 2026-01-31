Vướng Nghị định 46, hơn 1.000 xe nông sản, thực phẩm 'tắc' tại cửa khẩu 31/01/2026 18:18

(PLO)- Hơn 1.000 xe nông sản, thực phẩm dễ hư hỏng đang bị tắc tại nhiều cửa khẩu do vướng quy định kiểm tra an toàn thực phẩm theo Nghị định 46/2026, khiến doanh nghiệp đứng trước nguy cơ thiệt hại lớn.

Thông tin trên được Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết trong văn bản hoả tốc gửi Bộ Y tế, Công Thương, NN&MT ngày hôm nay, 31-1.

Cụ thể, Cục Hải quan cho biết, theo phản ánh của các doanh nghiệp và Chi cục Hải quan khu vực, tại các cửa khẩu đang diễn ra tình trạng các đơn vị thực hiện kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định tại Nghị định số 46/2026 đã tạm ngưng cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và kiểm tra an toàn thực phẩm cho các lô hàng thực phẩm nhập khẩu có nguồn gốc từ thực vật, động vật.

Xe chở hàng hoá chờ làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu ở Lào Cai. Ảnh: Bắc Ninh

Lý do, mặc dù Nghị định 46/2026 và Nghị quyết số 66.13/2026 có quy định chuyển tiếp đối với việc tự công bố và đăng ký bản công bố sản phẩm, cơ quan kiểm tra Nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu, tuy nhiên không có điều khoản chuyển tiếp đối với trình tự kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu để làm cơ sở ban hành thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu.

Theo thống kê nhanh của Cục Hải quan trong ngày 30-1, tại cửa khẩu quốc tế Kim Thành (Lào Cai) có khoảng 300 xe nông sản tươi sống và hàng bánh kẹo chưa có kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm để được thông quan hàng hoá.

Tại cửa khẩu Hoa Lư (Đồng Nai) có 251 xe chở mặt hàng sắn lát chuối chưa có kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm.

Tại một số cửa khẩu khác đến thời điểm ngày 30-1, như cửa khẩu Lao Bảo có 50 xe, Dinh Bà 100 xe, Vĩnh Xương 200 ghe thuyền, Thường Phước 200 ghe thuyền, Tịnh Biên 200 xe…

“Hàng hoá là thực phẩm nhập khẩu qua các cửa khẩu, đặc biệt là các cửa khẩu biên giới chủ yếu là hàng nông sản, hoa quả tươi sống, dễ hư hỏng hoặc bánh kẹo có hạn sử dụng ngắn ngày.

Nếu không được thông quan ngay trong ngày sẽ gây thiệt hại rất lớn cho doanh nghiệp, kéo theo các chi phí lưu công, lưu bãi, phạt do đình trệ giao hàng, đặc biệt dễ dẫn đến nguy cơ gây ách tắc tại cửa khẩu”, Cục Hải quan lo ngại, đồng thời đề nghị các Bộ Y tế, Công Thương, NN&MT sớm hướng dẫn để tháo gỡ vướng mắc, hạn chế thiệt hại cho doanh nghiệp.

Ngày hôm qua, Hiệp hội Sữa Việt Nam cũng có văn bản hoả tốc gửi Phó Thủ tướng Lê Thành Long để phản ánh vướng mắc về Nghị định 46/2026 và Nghị quyết số 66.13/2026, mong lãnh đạo Chính phủ có chỉ đạo tháo gỡ.

Trên mạng xã hội, nhiều doanh nghiệp đồng loạt chia sẻ về tình trạng này, mong phản ánh đến được với các cấp chính quyền một cách kịp thời.

Cùng ngày, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NN&MT) có văn bản gửi Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) để phản ánh về các khó khăn đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực trồng trọt.

Theo tìm hiểu, trước các vướng mắc này, tại tỉnh Tây Ninh, ngày 30-1, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế, Sở NN&MT, Chi cục Hải quan khu vực XVII cho thực hiện thông quan mặt hàng nông sản trong thời gian chờ hướng dẫn, sửa đổi các quy định của Nghị định số 46/2026. Sự tháo gỡ kịp thời này giúp các doanh nghiệp tránh được thiệt hại không đáng có.

Trong khi đó, về phía các Bộ, ngành, 17 giờ chiều hôm qua, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã tổ chức cuộc họp với Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường và Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NN&MT) để thảo luận.

Theo Cục An toàn thực phẩm, tại cuộc họp này đã thống nhất nội dung vướng mắc liên quan đến kiểm tra nhà nước đối với lĩnh vực trồng trọt, và vướng mắc liên quan đến việc tổ chức, triển khai thực hiện của Nghị định số 46/2026 chứ không liên quan đến nội dung quy định tại Nghị định số 46/2026.