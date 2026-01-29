Ký hợp đồng cung cấp thiết bị cho dự án Thủy điện Trị An mở rộng 29/01/2026 16:58

Ngày 29-1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Liên danh DEC-ENTEC-TTP đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng gói thầu TB01-TAMR: Cung cấp thiết bị cơ điện - Dự án nhà máy thuỷ điện Trị An mở rộng, tỉnh Đồng Nai.

Liên danh DEC-ENTEC-TTP gồm ba thành viên là Dongfang Electric International Corporation; Công ty cổ phần ENTEC Kỹ thuật Năng lượng; Công ty Cổ phần Kỹ thuật Năng lượng Tâm Thành Phát.

Phát biểu tại lễ ký, đại diện lãnh đạo EVN cho biết dự án nhà máy thuỷ điện Trị An mở rộng (tỉnh Đồng Nai) là một trong các dự án trọng điểm ngành năng lượng mà EVN đã triển khai thi công xây dựng từ năm 2025.

Trong quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án, EVN đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Công Thương, cùng sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh và các Sở, Ban, ngành của tỉnh Đồng Nai.

Lễ ký kết Hợp đồng gói thầu TB01-TAMR: Cung cấp thiết bị cơ điện - Dự án nhà máy thuỷ điện Trị An mở rộng, tỉnh Đồng Nai.

Theo EVN, dự án nhà máy thuỷ điện Trị An mở rộng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và được Hội đồng thành viên EVN quyết định đầu tư với tổng mức đầu tư 3.965 tỉ đồng. Trong đó, vốn của chủ đầu tư tự thu xếp khoảng 30%, vốn vay thương mại khoảng 70%.

Dự án khi vào vận hành sẽ giúp tăng khả năng huy động công suất cho phụ tải khu vực Miền Nam, đặc biệt là trong các giờ cao điểm. Đồng thời góp phần cải thiện chế độ làm việc của hệ thống điện khi tăng nguồn thủy điện và điện năng phủ đỉnh của biểu đồ phụ tải, tăng tính linh hoạt trong vận hành, tăng hệ số tin cậy, an toàn… Qua đó góp phần giảm chi phí sản xuất của hệ thống điện quốc gia.

Với gói thầu TB01-TAMR, đây là gói thầu cung cấp thiết bị chính của dự án. Phạm vi công việc của gói thầu này bao gồm cung cấp, kiểm tra và thử nghiệm tại nhà máy, vận chuyển và bàn giao thiết bị tại mặt bằng công trường các hệ thống thiết bị chính đồng bộ như tuabin thủy lực, máy phát điện, hệ thống kích từ, hệ thống điều tốc, thiết bị cơ khí phụ, thiết bị điện nhà máy, máy biến áp chính, thiết bị ngăn đấu nối 220kV và các dịch vụ kỹ thuật.

Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu quốc tế rộng rãi (không qua mạng). Nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm được lựa chọn trúng thầu là Liên danh DEC-ENTEC-TTP với giá hợp đồng là hơn 1.112 tỉ đồng. Thời gian thực hiện gói thầu 26 tháng, đảm bảo hoàn thành công trình vào quý IV-2027.