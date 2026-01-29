Điểm nhấn nổi bật của Hội chợ Mùa Xuân 2026 29/01/2026 14:07

Ngày 29-1, tại họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương, ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, cho biết từ ngày 2 đến 13-2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) sẽ diễn ra Hội chợ Mùa Xuân với chủ đề "Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng”.

Theo ông Chiến, Hội chợ Mùa Xuân là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia, mở đầu cho chuỗi hội chợ quốc gia thường niên, nhằm kích cầu tiêu dùng dịp Tết, phát triển thị trường trong nước, quảng bá thương hiệu Việt Nam và thúc đẩy kết nối đầu tư - thương mại - văn hóa.

“Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức trên nền tảng thành công nổi bật của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 - sự kiện được đánh giá là "siêu hội chợ" quy mô quốc gia đầu tiên tại Việt Nam”, ông Chiến nói.

Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại thông tin về Hội chợ Mùa Xuân 2026. Ảnh: AH

Theo đó, Hội chợ Mùa Xuân 2026 được thiết kế với quy mô khoảng 100.000 m² diện tích trong nhà và hơn 45.000 m² không gian ngoài trời, gồm 10 sảnh trưng bày, mỗi sảnh khoảng 10.000 m², dự kiến bố trí khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn cùng các khu vực phục vụ hoạt động văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Hội chợ Mùa Xuân 2026 là cách tiếp cận tổ chức theo concept “hành trình du xuân xuyên Việt”, kết hợp hài hòa giữa thương mại, văn hóa và trải nghiệm. Hội chợ được chia thành 8 phân khu lớn, mỗi phân khu mang một sắc thái riêng nhưng thống nhất trong tổng thể chung.

Phân khu “Địa phương chủ đề” do UBND TP.HCM thực hiện, giới thiệu những thành tựu nổi bật về kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo và không gian Tết phương Nam của đầu tàu kinh tế cả nước. Tiếp đó, phân khu “Du xuân quê hương - Sản vật bốn phương” quy tụ tinh hoa sản vật vùng miền, đặc sản OCOP và tiềm năng đầu tư của các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong khi đó, phân khu “Nông sản Việt - Lan tỏa sắc xuân” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tập trung trưng bày các mặt hàng nông sản chủ lực, mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn. Phân khu “Xuân Thịnh vượng” do Bộ Công Thương tổ chức là không gian hội tụ của các doanh nghiệp đa ngành trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ, thúc đẩy kết nối cung cầu nội địa…

Ông Chiến cho hay, nếu như Hội chợ Mùa Thu có tổng doanh thu hơn 1.000 tỉ đồng, thì hội chợ lần này Bộ Công Thương tin tưởng sẽ có bứt phá tốt hơn với nhu cầu mua sắm tăng cao dịp Tết.