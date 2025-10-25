Khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 25/10/2025 22:30

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 là một sự kiện kinh tế - văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ ở quy mô quốc gia, mà còn vươn tầm quốc tế.

Tối 25-10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 chính thức khai mạc với chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh”.

Video: Khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tham quan Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất.

Hội chợ "6 nhất"

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đây là sự kiện kinh tế - văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ ở quy mô quốc gia, mà còn vươn tầm quốc tế, tôn vinh các sản phẩm, thương hiệu tiêu biểu mang bản sắc, trí tuệ Việt Nam.

Sự kiện cũng góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa, lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thúc đẩy giao thương, đầu tư, hội nhập quốc tế và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 trên 8% và hai con số trong những năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 là một sự kiện kinh tế - văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ ở quy mô quốc gia, mà còn vươn tầm quốc tế. Ảnh: Nguyễn Hinh

Dù Hội chợ Mùa Thu 2025 được tổ chức lần đầu tiên, với thời gian chuẩn bị ngắn, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao, diện tích rộng, phải có sự phối hợp, tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị, nhưng đã đạt được “6 nhất”. Đó là quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất, chính sách ưu đãi tốt nhất.

"Hội chợ là minh chứng sinh động và thuyết phục cho tư duy hội nhập, năng lực vượt trội, khát vọng bứt phá, tầm vóc thời đại của đất nước. Đồng thời là một biểu tượng kết tinh của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, chỉ bàn làm, không bàn lùi của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và Nhân dân Việt Nam", Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết không chỉ dừng lại ở những con số kỷ lục, Hội chợ cũng là cơ hội thuận lợi để công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam được kết hợp nhịp nhàng, hiệu quả.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ I. Ảnh: Nguyễn Hinh

Đây cũng là nơi nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối - hợp tác đầu tư được mở rộng - thương mại được thúc đẩy - tiêu dùng được khơi thông; là nơi không chỉ để trải nghiệm mua sắm hàng Việt Nam chất lượng cao mà còn để thưởng thức nền ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật phong phú, sáng tạo, đặc sắc của Việt Nam và hàng hoá của bạn bè quốc tế.

Hội chợ cũng là cầu nối quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tiếp nhận chuyển giao công nghệ, nhất là về chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm - vì một nước Việt Nam hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Người dân, doanh nghiệp tham quan các gian trưng bày trong Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025. Ảnh: Nguyễn Hinh

"Với vị trí địa lý chiến lược và khát vọng đưa đất nước lên tầm cao mới, qua Hội chợ này, chúng ta sẽ từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm triển lãm hàng đầu châu Á, là điểm đến cho các hội chợ thương mại quốc tế; để phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo trở thành trụ cột mới của tăng trưởng như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh", lãnh đạo Chính phủ cho hay.

Trong những ngày qua, một số tỉnh miền Trung, miền Bắc nước ta chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão, lũ quét, sạt lở, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng xin gửi lời chia sẻ sâu sắc, lời thăm hỏi ân tình tới đồng bào, chiến sĩ vùng bị thiên tai, bão lũ. Đồng thời bày tỏ lòng cảm phục trước tinh thần đoàn kết, kiên cường, vượt khó của đồng bào. Tại buổi Lễ hôm nay, Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào, chiến sỹ cả nước tiếp tục chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, với nghĩa cử cao đẹp “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, “Lá lành, đùm lá rách”. Sự sẻ chia này chính là sự vun đắp tình người, lan tỏa giá trị tốt đẹp, đề cao trách nhiệm xã hội và là bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Tiến tới tổ chức chuỗi hội chợ bốn mùa “Xuân - Hạ - Thu - Đông”

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Bộ Công Thương, các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, Nhân dân và bạn bè quốc tế đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực, tích cực tham gia tổ chức Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025.

Để Hội chợ thật sự trở thành điểm đến giao thương; điểm hẹn giao lưu văn hóa, nghệ thuật; điểm hội tụ kết nối, trải nghiệm sống động với Nhân dân và bạn bè quốc tế, Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cần thiết, bảo đảm Hội chợ diễn ra thành công tốt đẹp, tiến tới tổ chức chuỗi hội chợ bốn mùa “Xuân - Hạ - Thu -Đông” thường niên và hội chợ quốc tế mùa thu hằng năm.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 góp phần thúc đẩy giao thương, đầu tư, hội nhập quốc tế và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 trên 8% và hai con số trong những năm tiếp theo. Ảnh: Nguyễn Hinh

Các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực, chủ động quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, nhất là các sản phẩm OCOP; tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại, đưa thương hiệu Việt Nam ra thị trường thế giới.

UBND Thành phố Hà Nội thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông và hỗ trợ Nhân dân về tham dự Hội chợ.

Các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp được đề nghị tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm; đa dạng hóa thị trường - đa dạng hoá sản phẩm - đa dạng hóa chuỗi cung ứng; chủ động tìm kiếm đối tác, tiếp cận công nghệ mới, thị trường mới; tham gia sâu rộng vào các mạng sản xuất, chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu.

Thủ tướng đề nghị các tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác, giới thiệu Hội chợ đến đông đảo bạn bè thế giới; thúc đẩy giao lưu văn hóa; hỗ trợ, kết nối với các đối tác, doanh nghiệp Việt Nam, nhất là kết nối khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa, lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Hinh

"Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 không chỉ mở ra không gian kết nối mới giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, giữa Việt Nam và thế giới, giữa con người với sản xuất kinh doanh; mà quan trọng hơn là nơi khởi nguồn sáng tạo - trí tuệ tỏa sáng - giao lưu, học hỏi - khẳng định bản lĩnh - lan tỏa tự hào và tinh thần Nhà nước kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Công tư đồng hành - Đất nước giàu mạnh – Nhân dân hạnh phúc"- Thủ tướng nhấn mạnh.