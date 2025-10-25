Thủ tướng chỉ đạo bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Hội chợ Mùa Thu 2025 25/10/2025 07:27

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận sự nỗ lực đóng góp của các đơn vị để tổ chức Hội chợ Mùa Thu. Đây là sự kiện mang nhiều ý nghĩa, thể hiện tinh thần kết nối sâu sắc.

Chiều tối 24-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra tình hình triển khai Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025. Dự kiến, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 sẽ được khai mạc vào tối mai.

Theo Thủ tướng, Hội chợ không chỉ kết nối con người với sản xuất, kinh doanh mà còn là sự kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai; giữa văn hoá, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; giữa các vùng miền trong cả nước và giữa Việt Nam với thế giới. Đây cũng là nơi kết nối niềm vui, hạnh phúc và sự chia sẻ giữa doanh nghiệp với người dân.

Chiều tối 24-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra tình hình triển khai Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025.

Thời gian đến ngày khai mạc không còn nhiều, Thủ tướng đề nghị Ban tổ chức và các nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, chuẩn bị thật tốt để mang đến một hội chợ ấn tượng, thể hiện rõ nét văn hoá Việt Nam – đậm đà bản sắc dân tộc, mến khách và yêu hoà bình.

Chia sẻ sau khi xem hết các tiết mục văn nghệ tại lễ tổng duyệt, Thủ tướng ghi nhận các tiết mục văn nghệ tại Hội chợ Mùa Thu rất đặc sắc, thể hiện được nét đẹp của ba miền Bắc - Trung - Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước đang hội nhập sâu rộng, Thủ tướng đề nghị Ban Tổ chức cần chú trọng yếu tố quốc tế hơn nữa.

Chẳng hạn, bên cạnh phần trình bày bằng tiếng Việt, cần có phần tiếng Anh chạy song song để bạn bè quốc tế đang có mặt tại sự kiện dễ dàng theo dõi và hiểu được nội dung.

Tương tự, các bài phát biểu có thể sử dụng tiếng Việt, nhưng phần phụ đề tiếng Anh nên được hiển thị để thể hiện tinh thần hội nhập, chuyên nghiệp và thân thiện với bạn bè thế giới.

Về hình ảnh trình chiếu, Thủ tướng lưu ý Việt Nam có rất nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng các giá trị văn hoá độc đáo, do vậy nên ưu tiên sử dụng các hình ảnh thật, gắn với văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận như hát xẩm, hát xoan, quan họ, hay nghi lễ lên đồng.

Bên cạnh đó, có thể lồng ghép hình ảnh về các danh nhân văn hoá thế giới người Việt như Hồ Xuân Hương, Hải Thượng Lãn Ông… Như vậy, hình ảnh vừa sinh động, vừa tôn vinh được giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời quảng bá mạnh mẽ bản sắc Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Đối với Hà Nội, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quan trọng nhất là phải bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn tuyệt đối cho sự kiện. Khái niệm “an toàn” ở đây cần được hiểu toàn diện.

Đó là an ninh, trật tự xã hội, an toàn cho người dân và du khách, an toàn thực phẩm, cũng như an toàn phòng cháy chữa cháy và các hoạt động công cộng khác. Mọi phương án cần được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng ứng phó để đảm bảo sự kiện diễn ra trọn vẹn, an toàn và thành công.