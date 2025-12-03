Cần Thơ: 'Doanh nghiệp còn phiền hà vì cán bộ chưa đáp ứng mong đợi' 03/12/2025 18:59

(PLO)- Đó là ý kiến của đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Sóc Trăng tại buổi gặp gỡ giữa chính quyền và doanh nghiệp TP Cần Thơ vừa tổ chức chiều nay.

Chiều 3-12, UBND TP Cần Thơ tổ chức gặp gỡ giữa chính quyền và doanh nghiệp TP Cần Thơ năm 2025.

Bà Mã Thị Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV

Phát biểu tại đây, bà Mã Thị Thanh, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) Sóc Trăng, cho biết xuất khẩu thủy hải sản 10 tháng rất tốt, đã giải quyết nhiều việc làm cho người lao động. Tuy nhiên từ đầu tháng 11, tháng 12 và đầu năm sau sẽ khó khăn vì thuế suất vào thị trường Mỹ quá cao, DN không kham nổi, tìm kiếm thị trường rất vất vả.

Theo bà Thanh, từ năm 2024 đến nay, vấn đề liên quan đến mở rộng đầu tư của DN gặp khó khăn rất nhiều do giá thuế đất cao, DN đóng thuế nhiều sẽ cạn kiệt nguồn vốn, dẫn đến hạn chế đầu tư.

Cạnh đó, khi có Luật Đất đai mới, người dân và DN phấn khởi nhưng khi làm thủ tục lại vướng nhiều hơn và DN than khổ, than khó rất nhiều.

Ngoài ra, DN cũng phản ánh lãi vay ngân hàng quá cao, mong TP kiến nghị ngân hàng nhà nước giảm lãi suất trung và dài hạn; các thủ tục kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, thanh tra, kiểm tra quá nhiều cũng khiến DN vất vả, mong sao TP có cách giúp cho DN để tiếp tục đầu tư.

Thêm vào đó là chi phí xử lý nước đối với DN ở Sóc Trăng cao, giá nước cũng cao, rất mong UBND TP nghiên cứu để sớm có nguồn nước đảm bảo cho người dân và DN.

“Người dân và DN còn phiền hà vì cán bộ chưa đáp ứng mong đợi. Điều này cũng có yếu tố khách quan, nhưng mà hẹn hoài, đi tới đi lui hoài không biết ngày nào xong. UBND TP đôn đốc làm sao để cho DN đỡ vất vả” – bà Thanh nói.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Một doanh nghiệp về gạo đề xuất nhân dịp gạo ST25 vừa được vinh danh gạo ngon nhất lần thứ ba, TP nên xúc tiến xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam để quảng bá hình ảnh và thương hiệu cho sản phẩm của địa phương.

Về góp ý này, đại diện Sở NN&MT cho biết TP đã gửi văn bản xin Bộ NN&MT tổ chức Festival lúa gạo Cần Thơ lần thứ 2 năm 2026, nếu Bộ đồng ý TP sẽ tổ chức vào tháng 10.

Tại hội nghị này, một số sở, ngành đã trả lời với một số kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp, còn lại lãnh đạo UBND TP cho biết TP ghi nhận các ý kiến và sẽ tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho DN trong thời gian tới.