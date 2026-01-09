Vụ tài xế xe khách rượt đuổi xe tải: Nhà xe xin lỗi 09/01/2026 11:16

(PLO)- Sau vụ tài xế xe khách rượt đuổi xe tải khiến hành khách hoảng sợ, nhà xe Hùng Hiếu đã chính thức xin lỗi, trong khi công an tỉnh Đồng Tháp vào cuộc xác minh, xử lý hành vi nguy hiểm này.

Liên quan đến vụ tài xế xe khách rượt đuổi xe tải khiến hành khách hoảng loạn, ngày 9-1, đại diện nhà xe Hùng Hiếu cho biết phía nhà xe đã phát đi thông báo chính thức xin lỗi hành khách và cộng đồng.

Theo thông báo, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh vụ việc tài xế xe khách rượt đuổi xe tải sau va chạm, khiến nhiều hành khách hoảng sợ, nhà xe đã kiểm tra camera hành trình và xác định tài xế xe khách đã điều khiển phương tiện đuổi theo xe tải sau khi xảy ra va chạm. Nhà xe cho rằng đây là hành vi mang tính cá nhân, không đại diện cho định hướng vận hành, song trách nhiệm quản lý và giám sát thuộc về doanh nghiệp. Nhà xe cho biết đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, đồng thời triển khai các biện pháp chấn chỉnh nội bộ để ngăn ngừa tái diễn.

Hành khách bức xúc quay video sau khi tài xế xe khách dừng xe.

Đồng thời nhà xe Hùng Hiếu xin gửi lời xin lỗi chân thành đến quý khách hàng vì sự cố đã xảy ra và mong nhận được sự thông cảm của quý khách; cam kết sẽ nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ và tiêu chuẩn an toàn để xứng đáng với sự tin tưởng trong thời gian tới.

Nói về tài xế vi phạm, đại diện nhà xe cho biết hiện đơn vị không bố trí cho tài xế này chạy nữa, chờ kết quả xử lý của cơ quan chức năng.

Trước đó trên mạng xã hội đăng tải clip, sau va chạm nhẹ với xe tải, xe khách di chuyển từ TP.HCM về Đồng Tháp đã chạy với tốc độ cao để rượt đuổi. Trong quá trình này, tài xế điều khiển xe có nhiều hành vi nguy hiểm như lạng lách, chuyển làn liên tục, cúp đầu phương tiện khác và quay đầu xe tại ngã tư. Nhiều hành khách trên xe hoảng loạn, la hét, yêu cầu dừng xe.

Qua xác minh, người điều khiển xe khách là NĐT (44 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp). Phương tiện thuộc hãng xe Hùng Hiếu, chạy tuyến TP.HCM – Chợ Gạo – Mỹ Tho. Vụ việc xảy ra tại đoạn đường từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa hướng về ngã tư Đồng Tâm, sau khi xe đã ra khỏi cao tốc.

Tài xế xe khách tại cơ quan chức năng.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế T. trình bày tối 7-1, khi xe vừa ra khỏi cao tốc Trung Lương thì xảy ra va chạm với xe tải làm gãy kính chiếu hậu. Do nóng vội và muốn yêu cầu giải quyết, tài xế đã điều khiển xe đuổi theo, dù trên xe đang chở nhiều hành khách. Tài xế thừa nhận các hành vi vi phạm.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.