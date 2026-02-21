Họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định năm 2026 21/02/2026 12:34

(PLO)- Họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM 2026 nhằm ôn lại chặng đường đấu tranh hào hùng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Sáng 21-2 (nhằm mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026), Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM 2026.

Đây là hoạt động truyền thống giàu ý nghĩa lịch sử, nhằm ôn lại chặng đường đấu tranh cách mạng hào hùng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM qua các thời kỳ.

Cùng dự có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 7; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM qua các thời kỳ...

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cho biết cuộc gặp mặt năm nay càng có ý nghĩa khi TP.HCM có diện mạo mới, mở rộng về diện tích, dân số, tiềm lực và năng lực phát triển, đồng thời hội tụ thêm các giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Nhìn lại 96 năm qua, ông khẳng định dưới ngọn cờ của Đảng, cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi, luôn in đậm dấu ấn Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM, vùng đất hội tụ tinh thần yêu nước và đại đoàn kết, nơi gian khổ, hy sinh không làm lung lay niềm tin cách mạng.

Theo ông Lê Quốc Phong, năm 2025, dù còn nhiều khó khăn, kinh tế TP tăng trưởng 8,03%; thu ngân sách vượt dự toán, đạt hơn 800.000 tỉ đồng, dẫn đầu cả nước; gần 60.000 doanh nghiệp được thành lập mới, vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 8,1 tỉ USD. Thành phố đẩy mạnh tháo gỡ các dự án tồn đọng, phân cấp, phân quyền và khởi công nhiều công trình trọng điểm.

Ngoài ra, lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt nhiều bước tiến, góp phần thúc đẩy kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, xây dựng đô thị thông minh và chính quyền số.

Song song đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm; công tác y tế, phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm an sinh, tri ân người có công được thực hiện đồng bộ; quốc phòng - an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại tiếp tục mở rộng, góp phần nâng cao vị thế TP.HCM.

Cạnh đó, ông Lê Quốc Phong cho biết năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Thành phố sẽ tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy, khai thông thể chế, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Đồng thời, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Với truyền thống cách mạng kiên cường và tinh thần nghĩa tình, sáng tạo, ông Lê Quốc Phong khẳng định TP.HCM sẽ nỗ lực đi trước, mở đường, tạo động lực lan tỏa cho cả nước, từng bước khẳng định vai trò trung tâm phát triển và bứt phá trên bản đồ đô thị toàn cầu trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.HCM dâng hoa, dâng hương tại Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Ảnh: PHƯƠNG NHI

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược và Đền tưởng niệm Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định nhân dịp họp mặt truyền thống năm 2026.