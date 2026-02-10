Thành ủy TP.HCM họp mặt tri ân các nguyên lãnh đạo, Anh hùng Lực lượng vũ trang 10/02/2026 12:09

(PLO)- Thành ủy TP.HCM tổ chức họp mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là truyền thống hằng năm của TP.HCM để tri ân đóng góp của các thế hệ đi trước.

Sáng 10-2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức họp mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dự buổi họp mặt.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Thân Thị Thư tại buổi gặp mặt. Ảnh: THANH TUYỀN

Cùng dự còn có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và TP.HCM qua các thời kỳ; quý Mẹ Việt Nam anh hùng; các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện gia đình có công với cách mạng; chuyên gia, nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, đại diện các dân tộc, tôn giáo, văn nghệ sĩ…

Dưới đây là hình ảnh ấm cúng tại buổi họp mặt:

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: THANH THÙY