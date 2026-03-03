Không để phát sinh tàu cá vi phạm, chuẩn bị toàn diện đón Đoàn Thanh tra EC 03/03/2026 22:31

(PLO)- Dự kiến từ ngày 9 đến 19-3, Đoàn Thanh tra Ủy ban châu Âu (EC) sang kiểm tra về công tác chống khai thác IUU.

Chiều 3-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 32 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đây là phiên họp đặc biệt quan trọng ngay trước thời điểm phái Đoàn Thanh tra Ủy ban châu Âu (EC) sang Việt Nam, dự kiến từ ngày 9 đến 19-3. Cuộc họp nhằm rà soát lại các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU mà Ban Bí thư, lãnh đạo Chính phủ đã giao cho các bộ, ngành, địa phương.

Trong tuần, không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Theo báo cáo của Bộ NN&MT, Bộ đã ban hành kế hoạch kiểm tra, tổ chức các đoàn công tác tại địa phương. Bước đầu phát hiện, chấn chỉnh một số hồ sơ "khép không xử phạt" chưa bảo đảm căn cứ pháp lý, yêu cầu rà soát, xử lý lại theo đúng quy định.

Về quản lý đội tàu, 100% tàu cá (hơn 80 nghìn tàu) đã được đăng ký, cập nhật trên VNFishbase; tàu cá "3 không", không đủ điều kiện hoạt động được kiểm soát, giao lực lượng tại cơ sở quản lý chặt chẽ vị trí neo đậu.

Về theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá qua cảng, trong tuần đã kiểm tra 10.745 lượt tàu rời cảng, 6.666 lượt tàu cập cảng; giám sát 7.795 tấn sản lượng thủy sản qua Hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT).

Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng báo cáo tại Phiên họp. Ảnh: VGP

Về truy xuất nguồn gốc, cấp 164 giấy biên nhận, 25 giấy SC, 4 giấy CC đối với sản phẩm khai thác trong nước; thẩm định 5 hồ sơ nhập khẩu (302 tấn); lũy kế từ đầu năm đến nay 62 hồ sơ (3.203 tấn).

Đến ngày 1-3, có 17/17 địa phương đã yêu cầu doanh nghiệp trên địa bàn tự kê khai, khai báo rà soát về chế biến, xuất khẩu thủy sản và thành lập đoàn liên ngành về kiểm tra công tác quản lý truy xuất nguồn gốc.

Trong tuần, không phát sinh thêm tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Công tác thông tin, truyền thông về nỗ lực chống khai thác IUU của Việt Nam tiếp tục được đẩy mạnh.

Tại phiên họp, các địa phương cũng tập trung báo cáo về kết quả chống khai thác IUU, kế hoạch làm việc với Đoàn EC; việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển ngành thủy sản bền vững trên địa bàn, chuyển đổi nghề khai thác thủy sản; việc cam kết không để phát sinh tàu cá vi phạm trong thời gian Đoàn EC làm việc.

Các địa phương chưa ban hành chính sách chuyển đổi nghề trong khai thác thuỷ sản đã cam kết rõ việc phải hoàn thành ngay trong tuần này.

Các đại biểu cho rằng tuần này là giai đoạn cao điểm hoàn thiện các công việc để đón Đoàn Thanh tra của EC vào làm việc. Tinh thần là chuẩn bị kỹ lưỡng, báo cáo toàn diện, kết quả thực chất, giải trình thuyết phục, không có thời gian cho sự chậm trễ, chờ đợi; không có chỗ cho mọi sai sót, khuyết điểm; không chấp nhận sự chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm.

Mọi việc phải khẳng định rõ "quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt" của cả đất nước trong việc gỡ thẻ vàng EC và phát triển ngành thủy sản Việt Nam bền vững, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Xử lý dứt điểm các tồn tại về hồ sơ, dữ liệu trước ngày Đoàn EC sang làm việc

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến. Ông biểu dương sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Thủ tướng nêu rõ vẫn còn những tồn tại, hạn chế phải tập trung khắc phục triệt để ngay trong tuần này.

Đơn cử, việc ứng dụng công nghệ, dữ liệu quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản cần phải được triển khai liên thông, đồng bộ hơn. Việc xử lý theo 5 khuyến cáo của EC phải tiếp tục hoàn thiện rõ ràng, cụ thể hơn trong báo cáo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Không để lỗi của một cá nhân, một tập thể ảnh hưởng đến nỗ lực chung của cả đất nước". Ảnh: VGP

Về nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, Chỉ thị của Ban Bí thư, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng, gần nhất là Công điện số 18/CĐ-TTg.

Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&MT chuẩn bị báo cáo tổng thể về phát triển ngành thủy sản bền vững; tập trung vào các giải pháp dài hạn như lộ trình giảm cường lực khai thác; quản lý đội tàu; kiểm soát sản lượng; ứng dụng công nghệ; nâng cao đời sống ngư dân.

Bộ NN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an khẩn trương xây dựng, đề xuất thành phần, địa điểm, nội dung làm việc của lãnh đạo Chính phủ với Đoàn công tác EC.

Cùng với đó, hoàn thiện toàn bộ chương trình, kịch bản làm việc; tổ chức tập huấn, thống nhất nội dung giải trình; rà soát, xử lý dứt điểm các tồn tại về hồ sơ, dữ liệu trước ngày Đoàn EC sang làm việc.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nêu rõ các Bộ: NN&MT, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Khoa học và Công nghệ phối hợp chặt chẽ, thống nhất số liệu, thông tin; không để xảy ra mâu thuẫn, thiếu nhất quán trong quá trình làm việc.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Biên phòng kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất, nhập bến; bố trí cao điểm tuần tra tại vùng biển giáp ranh; không để phát sinh vi phạm.

Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố các vụ việc vi phạm nghiêm trọng theo khuyến cáo của EC; kiểm soát chặt chủ tàu, ngư dân tại nơi cư trú; phối hợp làm rõ trách nhiệm tại các địa phương có tỉ lệ "khép hồ sơ" cao.

"Không để lỗi của một cá nhân, một tập thể ảnh hưởng đến nỗ lực chung của cả nước"

Với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố ven biển báo cáo cụ thể công tác chuyển đổi nghề, phát triển ngành thủy sản bền vững, giảm số lượng tàu khai thác, tạo việc làm, sinh kế cho người dân; cam kết không để phát sinh vi phạm mới, rà soát, xử lý dứt điểm tàu cá vi phạm; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ truy xuất nguồn gốc.

Đặc biệt, chuẩn bị chu đáo nội dung khi Đoàn kiểm tra thực tế tại địa phương; phân công rõ người chịu trách nhiệm. Các địa phương chưa ban hành chính sách chuyển đổi nghề phải hoàn thành việc này ngay.

Lãnh đạo Chính phủ cũng giao các tập đoàn VNPT, Viettel rà soát dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung", bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cương quyết vào cuộc không để doanh nghiệp nhập những lô hàng thủy sản vi phạm khai thác IUU, cương quyết không vì lợi ích nhỏ mà hy sinh lợi ích lớn; xây dựng quỹ hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người dân...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 32 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Ảnh: VGP

Thủ tướng nêu rõ cả hệ thống chính trị nêu cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất; hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; chuẩn bị tốt nhất cho đợt kiểm tra của Đoàn EC.

Ông lưu ý không để những sai sót, khuyết điểm của một cá nhân, tập thể nào ảnh hưởng đến nỗ lực chung của cả nước trong quyết tâm gỡ bằng được thẻ vàng EC và phát triển ngành thủy sản Việt Nam bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà – Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU – trực tiếp xem xét cụ thể tình hình, chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh, báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền; tổ chức kiểm tra, giám sát, động viên tại một số địa phương trọng điểm.