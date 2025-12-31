Thủ tướng: Chống khai thác IUU không chỉ để gỡ thẻ vàng EC 31/12/2025 06:28

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm việc chống khai thác IUU, không chỉ phục vụ báo cáo Ủy ban châu Âu (EC) mà với mục tiêu kép gỡ thẻ vàng và phát triển ngành thủy sản Việt Nam bền vững.

Chiều tối 30-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 28 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Phiên họp được truyền trực tuyến tới 22 tỉnh, thành phố ven biển. Dự phiên họp có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành và lãnh đạo các địa phương liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận Phiên họp lần thứ 28 của Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thiện báo cáo tiến độ chống khai thác IUU; xây dựng xong cơ sở dữ liệu quản lý tàu cá có nguy cơ cao vi phạm với tổng số 18.024 tàu.

Hiện nay, tổng số tàu cá của các địa phương đã đăng ký và cập nhật trên Vnfishbase là 79.174 tàu, đạt tỉ lệ 100%. Trong tuần, cơ quan chức năng kiểm tra 4.811 lượt tàu rời cảng và 4.921 lượt tàu cập cảng; giám sát 16.136 tấn thủy sản qua Hệ thống eCDT. Cả nước không ghi nhận tàu cá nào bị nước ngoài bắt giữ.

Phiên họp lần thứ 28 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại phiên họp, các đại biểu đề nghị tiếp tục duy trì tuần tra vùng biển giáp ranh; xử lý nghiêm tàu cá không đủ điều kiện; hướng dẫn ngư dân bắt buộc khai báo qua eCDT. Đồng thời, khẩn trương làm việc với các nước để thống nhất thông tin ngư dân bị bắt giữ và xử lý dứt điểm đường dây môi giới đưa tàu cá đi khai thác bất hợp pháp.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ về chống khai thác IUU. Việc này phải đảm bảo trung thực, khách quan, không hình thức, nhằm hướng tới mục tiêu phát triển ngành thủy sản bền vững, có trách nhiệm, chuyển mạnh từ đánh bắt sang nuôi trồng.

Thủ tướng nêu rõ trọng tâm tuần tới là xử lý dứt điểm các nhiệm vụ được giao; chuẩn hóa số liệu giữa các cấp để gửi báo cáo EC trước ngày 5-1-2026. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành thực hiện chế độ báo cáo theo phương châm “6 rõ”: Đã làm gì - kết quả đến đâu - còn vướng gì - do đâu - ai chịu trách nhiệm - cam kết mốc hoàn thành.

Về nhiệm vụ cụ thể, Bộ Công an tiếp tục điều tra, xử lý dứt điểm vụ việc liên quan 32 lô cá cờ kiếm gian lận. Bộ Quốc phòng duy trì tuần tra, kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu không đủ điều kiện và hướng dẫn chủ tàu khai báo eCDT từ ngày 1-1-2026.

Các đại biểu tham dự Phiên họp lần thứ 28 của Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ Ngoại giao phối hợp hoàn thiện báo cáo gửi EC phù hợp chuẩn mực quốc tế. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh truyền thông đúng trọng tâm. Các hiệp hội cần cương quyết không thu mua thủy sản không rõ nguồn gốc.

Đối với địa phương, Thủ tướng yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh về VMS, vượt ranh giới. Chủ tịch UBND các tỉnh An Giang, Cà Mau, Đắk Lắk chỉ đạo xử lý dứt điểm các tàu cá vi phạm và báo cáo Thủ tướng trước ngày 5-1-2026.

Thủ tướng yêu cầu 15 địa phương còn lại phải ban hành kế hoạch chuyển đổi nghề cho ngư dân trước ngày 6-1-2026. Nếu không hoàn thành, người đứng đầu tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ và nhân dân.