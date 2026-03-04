Chương trình hành động của Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn ứng cử ĐBQH khóa XVI 04/03/2026 08:30

(PLO)- Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP.HCM, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse giáo phận Phú Cường, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2 TP.HCM.

Tây Nam, Long Nguyên, Chánh Phú Hoà, Thới Hoà, Hoà Lợi, Bến Cát, Bình Cơ, Tân Uyên và các xã: Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Long Hoà, Thanh An, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, An Long, Phú Giáo, Phước Hoà, Phước Thành, Bắc Tân Uyên, Thường Tân.