Thành ủy Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng 03/02/2026 16:51

(PLO)- Tại buổi họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết năm 2026, Đảng bộ TP thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Chiều 3-2, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2026) và thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: NHẪN NAM

Tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng đã ôn lại truyền thống Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cùng sự nghiệp lãnh đạo vẻ vang của Đảng trong suốt 96 năm qua.

“Cùng chung dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ không ngại gian khổ, hy sinh, một lòng, một dạ trung kiên với Đảng, anh dũng đấu tranh giành độc lập, tự do cho quê hương, đất nước” – Bí thư Lê Quang Tùng nói.

Cũng theo ông Lê Quang Tùng, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Trung ương, sự quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, TP đã đạt được những kết quả quan trọng, trên các lĩnh vực.

Đại biểu tham dự buổi họp mặt. Ảnh: NHẪN NAM

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, hiệu quả, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Kinh tế tăng trưởng khá, bình quân đạt 7,41%, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Quy mô nền kinh tế đạt hơn 312.000 tỉ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 96,9 triệu đồng.

Văn hóa - xã hội đạt nhiều thành tựu quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm về giáo dục, đào tạo và y tế của vùng. An sinh xã hội được đảm bảo toàn diện, kịp thời.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng, vị thế TP ngày càng nâng cao, tạo thế và lực mới cho TP phát triển và hội nhập trong thời gian tới

Xác định năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, Đảng bộ TP tập trung triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đáng chú ý như triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học, thực chất, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gắn chặt với Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, thực hiện ổn định chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả…

Song song đó, tăng cường tháo gỡ khó khăn, khơi thông các nguồn lực tăng trưởng kinh tế. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng công tác y tế, giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội. Phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế thành phố đạt hai con số giai đoạn 2026 - 2030 và đến năm 2045…