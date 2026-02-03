Cần Thơ: Tòa tuyên án 7 cán bộ trong vụ vi phạm về bồi thường ở Long Mỹ 03/02/2026 14:42

(PLO)- TAND TP Cần Thơ đã tuyên bố ba bị cáo phạm tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; bốn bị cáo phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 3-2, TAND TP Cần Thơ tiếp tục mở phiên tòa tuyên án vụ 7 cựu cán bộ huyện Long Mỹ, Hậu Giang cũ (nay là TP Cần Thơ) vi phạm quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo được tòa cho ngồi nghe tuyên án ngày 3-2. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, tòa tuyên bố các bị cáo Phan Việt Đức (cựu Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn), Lê Hoàng Đủ và Lâm Sĩ Tiếng phạm tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Các bị cáo Nguyễn Thanh Giang (cựu chủ tịch huyện), Phạm Đăng Khoa (cựu chánh thanh tra huyện), Trần Điền Lâm (cựu trưởng phòng TN&MT), Dương Ngọc Hải (cựu phó chủ tịch huyện) phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Phạt bị cáo Đức 1 năm 10 tháng 9 ngày tù, bằng thời hạn tạm giam, trả tự do cho bị cáo sau khi kết thúc phiên toà; phạt hai bị cáo Đủ và Tiếng mỗi bị cáo 1 năm cải tạo không giam giữ.

Phạt bị cáo Lâm 1 năm sáu tháng cải tạo không giam giữ; phạt hai bị cáo Giang và Khoa mỗi bị cáo 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; phạt bị cáo Hải 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Ngoài ra, tòa buộc các bị cáo liên đới bồi thường số tiền hơn 1,67 tỉ.

Video: TAND TP Cần Thơ tuyên án

Theo cáo trạng, từ năm 2021 - 2023, tại địa bàn huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (nay là TP Cần Thơ), trong quá trình thực hiện công tác xét bồi thường, hỗ trợ (BTHT), tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu Xẻo Vẹt) và thực hiện công tác thanh tra việc quản lý sử dụng đất, BTHT, tái định cư liên quan đến trường hợp ông NVL, các bị can đã có hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, các bị cáo Đức, Đủ đã phát hiện việc ông L đào ao, lắp đặt cống, trồng cây lâu năm trên phần đất bị ảnh hưởng dự án là vi phạm pháp luật về đất đai nhưng không ngăn chặn, đề xuất xem xét xử lý buộc ông này khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất.

Nể nang ông L là “sếp cũ” nên các bị cáo đã ký xác nhận các thông tin có liên quan để áp dụng chính sách BTHT, dẫn đến cơ quan chức năng huyện Long Mỹ thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho ông L không đúng đối tượng theo quy định pháp luật.

Bị cáo Tiếng phát hiện vi phạm pháp luật về đất đai của ông L nhưng không kiên quyết đề xuất ngăn chặn, xử lý mà soạn thảo nhiều tờ trình, quyết định…

Bị cáo Lâm thiếu trách nhiệm; ký nhiều tờ trình, tham mưu nhiều quyết định liên quan đến ông L.

Bị cáo Hải thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý… Do tin tưởng cấp dưới, không kiểm tra toàn diện hồ sơ, đã ký ban hành quyết định phê duyệt phương án BTHT, tái định cư, trong đó có trường hợp ông L.

Bị cáo Khoa khi tham mưu ban hành kết luận thanh tra đã không kiến nghị, đề xuất xử lý hành vi vi phạm về đất đai và buộc ông L nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp, dẫn đến hết thời hiệu xử lý vụ việc…

Bị cáo Giang đã thiếu trách nhiệm, không kiên quyết thực hiện xử lý triệt để, dứt điểm sai phạm của ông L…

Cáo trạng quy kết các bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với tổng số tiền hơn 1,67 tỉ.