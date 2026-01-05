Cần Thơ: Toà tiếp tục hoãn tuyên án vụ 7 cựu cán bộ vi phạm về bồi thường khi thu hồi đất

Chiều 5-1, theo thông báo thì TAND TP Cần Thơ sẽ mở phiên tòa, tiếp tục xét xử vụ 7 cựu cán bộ huyện Long Mỹ, Hậu Giang cũ (nay là TP Cần Thơ) vi phạm quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Tuy nhiên, thông tin với phóng viên, chủ tọa phiên tòa cho biết do chưa nhận được văn bản trả lời của UBND TP Cần Thơ nên tòa đã quyết định hoãn xử. Thời gian mở phiên tòa dự kiến là vào sáng 3-2.
Như PLO đã thông tin, vào chiều 29-12-2025, thay vì tuyên án, HĐXX đã quyết định tạm ngừng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án trên và thông báo thời gian mở phiên tòa lại vào lúc 14 giờ ngày 5-1-2026. Lý do là tòa cần phải thu thập, bổ sung chứng cứ tài liệu mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa.
Tòa giải thích với các bị cáo và người bào chữa, người tham gia tố tụng rằng tài liệu chứng cứ HĐXX quyết định thu thập là văn bản gửi UBND TP Cần Thơ yêu cầu giải thích cách hiểu theo khoản 3 Điều 22 Quyết định 26/2018.
Trước đó, trong phần xét xử chiều 23-12, đại diện VKS đã đề nghị hình phạt đối với từng bị cáo.
Cụ thể, về nhóm tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, VKS đề nghị phạt bị cáo Đức từ 20 tháng 27 ngày tù đến 24 tháng tù giam; bị cáo Đủ từ 12-18 tháng và bị cáo Tiếng từ 18-24 tháng cải tạo không giam giữ.
Nhóm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, VKS đề nghị phạt bị cáo Giang, Khoa cùng 3 năm tù cho hưởng án treo; hai bị cáo Hải và Lâm cùng bị đề nghị phạt từ 12-18 tháng cải tạo không giam giữ.
Trong phần xét xử, bị cáo Đức không nhận tội; luật sư bào chữa cho bị cáo này đề nghị tòa tuyên bị cáo không phạm tội. Luật sư đề nghị tòa miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Giang.
Luật sư đề nghị tuyên bị cáo Hải không phạm tội. Luật sư của bị cáo Tiếng đề nghị xử phạt bị cáo bằng thời gian tạm giam.
Ba bị cáo Khoa, Lâm, Đủ tự bào chữa. Theo đó, bị cáo Khoa xin được hưởng án treo. Bị cáo Đủ không có ý kiến. Bị cáo Lâm xin miễn hình phạt.
Cáo trạng truy tố các bị cáo Phan Việt Đức, cựu phó chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn; Lê Hoàng Đủ, công chức; Lâm Sĩ Tiếng, nhân viên hợp đồng về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Các bị cáo Nguyễn Thanh Giang (cựu chủ tịch huyện), Phạm Đăng Khoa (cựu chánh thanh tra huyện), Trần Điền Lâm (cựu trưởng phòng TN&MT), Dương Ngọc Hải (cựu phó chủ tịch huyện) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Gây thiệt hại ngân sách hơn 1,67 tỉ đồng
Theo cáo trạng, từ năm 2021 - 2023, tại địa bàn huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (nay là TP Cần Thơ), trong quá trình thực hiện công tác xét bồi thường, hỗ trợ (BTHT), tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu Xẻo Vẹt) và thực hiện công tác thanh tra việc quản lý sử dụng đất, BTHT, tái định cư liên quan đến trường hợp ông NVL, các bị can đã có hành vi vi phạm pháp luật.
Cụ thể, các bị cáo Đức, Đủ đã phát hiện việc ông L đào ao, lắp đặt cống, trồng cây lâu năm trên phần đất bị ảnh hưởng dự án là vi phạm pháp luật về đất đai nhưng không ngăn chặn, đề xuất xem xét xử lý buộc ông này khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất.
Nể nang ông L là “sếp cũ” nên các bị cáo đã ký xác nhận các thông tin có liên quan để áp dụng chính sách BTHT, dẫn đến cơ quan chức năng huyện Long Mỹ thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho ông L không đúng đối tượng theo quy định pháp luật.
Bị cáo Tiếng phát hiện vi phạm pháp luật về đất đai của ông L nhưng không kiên quyết đề xuất ngăn chặn, xử lý mà soạn thảo nhiều tờ trình, quyết định…
Bị cáo Lâm thiếu trách nhiệm; ký nhiều tờ trình, tham mưu nhiều quyết định liên quan đến ông L.
Bị cáo Hải thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý… Do tin tưởng cấp dưới, không kiểm tra toàn diện hồ sơ, đã ký ban hành quyết định phê duyệt phương án BTHT, tái định cư, trong đó có trường hợp ông L.
Bị cáo Khoa khi tham mưu ban hành kết luận thanh tra đã không kiến nghị, đề xuất xử lý hành vi vi phạm về đất đai và buộc ông L nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp, dẫn đến hết thời hiệu xử lý vụ việc…
Bị cáo Giang đã thiếu trách nhiệm, không kiên quyết thực hiện xử lý triệt để, dứt điểm sai phạm của ông L…
Cáo trạng quy kết các bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với tổng số tiền hơn 1,67 tỉ đồng.