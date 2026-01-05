Cần Thơ: Toà tiếp tục hoãn tuyên án vụ 7 cựu cán bộ vi phạm về bồi thường khi thu hồi đất 05/01/2026 17:56

(PLO)- Xét xử vụ án 7 cựu cán bộ ở Cần Thơ vi phạm quy định bồi thường khi thu hồi đất và thiếu trách nhiệm, tòa cho biết chưa nhận được văn bản trả lời của UBND TP nên chưa thể tuyên án.

Chiều 5-1, theo thông báo thì TAND TP Cần Thơ sẽ mở phiên tòa, tiếp tục xét xử vụ 7 cựu cán bộ huyện Long Mỹ, Hậu Giang cũ (nay là TP Cần Thơ) vi phạm quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tòa vẫn chưa thể tuyên án đối với 7 bị cáo vi phạm quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: NHẪN NAM

Tuy nhiên, thông tin với phóng viên, chủ tọa phiên tòa cho biết do chưa nhận được văn bản trả lời của UBND TP Cần Thơ nên tòa đã quyết định hoãn xử. Thời gian mở phiên tòa dự kiến là vào sáng 3-2.

Như PLO đã thông tin, vào chiều 29-12-2025, thay vì tuyên án, HĐXX đã quyết định tạm ngừng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án trên và thông báo thời gian mở phiên tòa lại vào lúc 14 giờ ngày 5-1-2026. Lý do là tòa cần phải thu thập, bổ sung chứng cứ tài liệu mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa.

Tòa giải thích với các bị cáo và người bào chữa, người tham gia tố tụng rằng tài liệu chứng cứ HĐXX quyết định thu thập là văn bản gửi UBND TP Cần Thơ yêu cầu giải thích cách hiểu theo khoản 3 Điều 22 Quyết định 26/2018.

Trước đó, trong phần xét xử chiều 23-12, đại diện VKS đã đề nghị hình phạt đối với từng bị cáo.

Cụ thể, về nhóm tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, VKS đề nghị phạt bị cáo Đức từ 20 tháng 27 ngày tù đến 24 tháng tù giam; bị cáo Đủ từ 12-18 tháng và bị cáo Tiếng từ 18-24 tháng cải tạo không giam giữ.

Nhóm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, VKS đề nghị phạt bị cáo Giang, Khoa cùng 3 năm tù cho hưởng án treo; hai bị cáo Hải và Lâm cùng bị đề nghị phạt từ 12-18 tháng cải tạo không giam giữ.

Trong phần xét xử, bị cáo Đức không nhận tội; luật sư bào chữa cho bị cáo này đề nghị tòa tuyên bị cáo không phạm tội. Luật sư đề nghị tòa miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Giang.

Luật sư đề nghị tuyên bị cáo Hải không phạm tội. Luật sư của bị cáo Tiếng đề nghị xử phạt bị cáo bằng thời gian tạm giam.

Ba bị cáo Khoa, Lâm, Đủ tự bào chữa. Theo đó, bị cáo Khoa xin được hưởng án treo. Bị cáo Đủ không có ý kiến. Bị cáo Lâm xin miễn hình phạt.

Cáo trạng truy tố các bị cáo Phan Việt Đức, cựu phó chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn; Lê Hoàng Đủ, công chức; Lâm Sĩ Tiếng, nhân viên hợp đồng về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Các bị cáo Nguyễn Thanh Giang (cựu chủ tịch huyện), Phạm Đăng Khoa (cựu chánh thanh tra huyện), Trần Điền Lâm (cựu trưởng phòng TN&MT), Dương Ngọc Hải (cựu phó chủ tịch huyện) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.