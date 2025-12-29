Chưa thể tuyên án vụ 7 cựu cán bộ ở Cần Thơ vi phạm quy định bồi thường 29/12/2025 17:26

(PLO)- HĐXX cần thu thập thêm chứng cứ nên chưa tuyên án vụ 7 cựu cán bộ ở Cần Thơ vi phạm quy định bồi thường khi thu hồi đất.

Chiều 29-12, theo thông báo cũ thì TAND TP Cần Thơ sẽ tuyên án vụ 7 cựu cán bộ huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cũ (nay là TP Cần Thơ) vi phạm quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo tại tòa chiều 29-12. Ảnh: NHẪN NAM

Tuy nhiên, thay vì tuyên án, HĐXX đã quyết định tạm ngừng phiên tòa sơ thẩm vụ án trên. Thời gian mở phiên tòa lại vào lúc 14 giờ ngày 5-1-2026. Lý do là tòa cần phải thu thập, bổ sung chứng cứ tài liệu mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa.

Tòa giải thích với các bị cáo và người bào chữa, người tham gia tố tụng, tài liệu chứng cứ HĐXX quyết định thu thập là văn bản gửi UBND TP Cần Thơ yêu cầu giải thích cách hiểu theo khoản 3 Điều 22 Quyết định 26/2018.

Quyết định 26/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang (cũ) ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Điều 22 quy định về việc hỗ trợ khác khi nhà nước thu hồi đất; tại khoản 3 Điều 22 nói về hỗ trợ công đào ao (không áp dụng đối với trường hợp đã được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại) bằng 25.000 đồng/m3 đất.

Trước đó, trong phần xét xử buổi chiều ngày 23-12, đại diện VKS đã đề nghị mức hình phạt đối với từng bị cáo.

Cụ thể, về nhóm tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, VKS đề nghị phạt bị cáo Đức từ 20 tháng 27 ngày tù đến 24 tháng tù; bị cáo Đủ 12-18 tháng và bị cáo Tiếng từ 18-24 tháng cải tạo không giam giữ.

Nhóm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, VKS đề nghị phạt bị cáo Giang, Khoa cùng 3 năm tù cho hưởng án treo; hai bị cáo Hải và Lâm cùng bị đề nghị phạt từ 12-18 tháng cải tạo không giam giữ.

Trước đó, bị cáo Đức không nhận tội; luật sư bào chữa cho bị cáo này đề nghị tòa tuyên bị cáo không phạm tội. Luật sư đề nghị tòa miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Giang.

Luật sư đề nghị tuyên bị cáo Hải không phạm tội. Luật sư của bị cáo Tiếng đề nghị xử phạt bị cáo bằng thời gian tạm giam.

Ba bị cáo Khoa, Lâm, Đủ tự bào chữa. Theo đó, bị cáo Khoa xin hưởng án treo. Bị cáo Đủ không có ý kiến. Bị cáo Lâm xin miễn hình phạt.

Cáo trạng truy tố các bị cáo Phan Việt Đức, cựu Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn; Lê Hoàng Đủ, công chức; Lâm Sĩ Tiếng, nhân viên hợp đồng về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Các bị cáo Nguyễn Thanh Giang (cựu chủ tịch huyện), Phạm Đăng Khoa (cựu chánh thanh tra huyện), Trần Điền Lâm (cựu trưởng phòng TN&MT), Dương Ngọc Hải (cựu phó chủ tịch huyện) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.