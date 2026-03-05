Vì mâu thuẫn nhỏ, đánh anh em cột chèo gãy 3 xương sườn 05/03/2026 18:34

(PLO)- Chỉ từ mâu thuẫn gia đình, một người đàn ông đã dùng thanh kim loại đánh anh em cột chèo gãy 3 xương sườn, gây thương tích 8%.

Ngày 5-3, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Lê Tấn Phát (47 tuổi, ngụ TP.HCM) 9 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11 giờ ngày 7-5-2025, ông Nguyễn Lê Anh Tuấn (ngụ TP.HCM) đang ở nhà người yêu là chị Nguyễn Thảo Ngân (hiện Tuấn và Ngân đã kết hôn) tại tỉnh Đồng Tháp để phụ bán hàng.

Lúc này, giữa anh Tuấn và cha chị Ngân là ông Nguyễn Xuân Thảo xảy ra cự cãi liên quan việc anh Tuấn chưa trả tiền nợ. Ông Thảo yêu cầu anh Tuấn rời khỏi nhà nhưng người này không đồng ý nên ông gọi con gái là chị Nguyễn Thảo Tuyên cùng chồng là Phát từ TP.HCM về giải quyết.

Đến khoảng 12 giờ 40 cùng ngày, Phát và vợ về tới nơi. Phát lấy một thanh kim loại dài khoảng 29,8 cm trong ô tô rồi đi vào nhà. Thấy anh Tuấn đang cự cãi với vợ mình, Phát dùng thanh kim loại đánh liên tiếp vào vùng ngực, bụng và vai phải của anh Tuấn.

Hậu quả, anh Tuấn bị gãy cung trước các xương sườn số 7, 8 và 9. Kết luận giám định xác định nạn nhân bị thương tích 8%.

Sau sự việc, anh Tuấn làm đơn tố cáo hành vi của Phát. Riêng chị Tuyên có tham gia đánh nhưng không gây thương tích và anh Tuấn không yêu cầu xử lý hình sự.

Tại tòa, Phát thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng trước đó nghe cha vợ nói anh Tuấn có lời lẽ không chuẩn mực. Khi vào nhà thấy anh Tuấn đang cự cãi với vợ mình nên đã không kiềm chế được chứ trước đó vợ chồng bị cáo và bị hại không có mâu thuẫn gì.

Tại phiên tòa, không khí khá nặng nề. Dù là người trong một gia đình, nhưng giữa các bên gần như không có sự trao đổi nào. Vợ chồng bị hại, vợ bị cáo và cha vợ bị cáo (những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) không nói với nhau câu nào. Ánh mắt cũng hầu như tránh né, mỗi người một hướng, tạo nên không khí lạnh lẽo giữa những người vốn là người thân.

HĐXX nhận định chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm tấn công bị hại, gây tổn hại sức khỏe và làm mất trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, xét bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và phạm tội lần đầu nên tòa quyết định tuyên mức án 9 tháng tù.