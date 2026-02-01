Vụ đánh chết người sau va chạm giao thông: Tội giết người hay cố ý gây thương tích? 01/02/2026 16:10

(PLO)- Các ý kiến cho rằng hành vi của tài xế Mai Anh Nhật có dấu hiệu của tội giết người hoặc là tội cố ý gây thương tích...

Như PLO đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ tài xế Mai Anh Nhật (43 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan đến vụ việc khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, trưa 30-1, Nhật lái xe bán tải chở con gái đi học, lưu thông từ ngã tư Hậu Nghĩa hướng về xã Hòa Khánh. Khi đến giao lộ giữa đường ĐT825 và đường Ba Sa - Gò Mối, Nhật giảm tốc độ để chờ đèn tín hiệu giao thông.

Tài xế xe bán tải đánh người đàn ông lái ô tô 7 chỗ gục giữa đường. Ảnh cắt từ clip

Cùng thời điểm, ô tô do ông NVH (64 tuổi, ngụ TP.HCM) chạy cùng chiều đã vượt lên bên trái và xảy ra va chạm với cửa phía tài xế xe của Nhật.

Trong lúc hai bên giải quyết sự việc, Nhật bất ngờ đánh ba cái vào vùng thái dương ông H. Khi nạn nhân ngã xuống đường, Nhật tiếp tục đá thêm một cái vào hông trái khiến ông H bất tỉnh.

Ông H nhập viện trong tình trạng xuất huyết não rất nặng và được chuyển lên tuyến trên để điều trị. Đến tối 31-1, ông H tử vong do vết thương quá nặng.

Từ đây, nhiều bạn đọc thắc mắc hành vi của Nhật có dấu hiệu của tội gì. Hiện có hai luồng quan điểm:

Ths Lê Bá Đức, Công ty Luật TNHH Luật Hoàng & Cộng sự, cho rằng việc Nhật tấn công liên tiếp vào vùng thái dương là tác động vào vùng trọng yếu, có nguy cơ cao gây chấn thương sọ não cho ông H.

ThS Lê Bá Đức

Với nhận thức thông thường, một người trưởng thành buộc phải thấy trước rằng hành vi đánh mạnh nhiều lần vào vùng đầu; đặc biệt đối với người cao tuổi, có thể dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

Việc không dừng lại khi nạn nhân đã ngã mà tiếp tục có hành vi tấn công cho thấy Nhật muốn đánh ông H đến cùng, thậm chí bỏ mặc hậu quả xảy ra.

Dù vậy, ThS Đức cho rằng để định tội giết người theo Điều 123 BLHS, cơ quan tiến hành tố tụng phải làm rõ người thực hiện hành vi nhận thức được khả năng gây chết người nhưng vẫn thực hiện, chấp nhận hoặc bỏ mặc hậu quả xảy ra.

Việc này cần được chứng minh bằng tổng hợp chứng cứ như dữ liệu camera, lời khai, diễn biến trước và sau khi tấn công, tương quan thể lực, cùng kết luận giám định pháp y về cơ chế hình thành thương tích và nguyên nhân tử vong...

Nếu các chứng cứ cho thấy người thực hiện hành vi "buộc phải nhận thức" nguy cơ chết người nhưng vẫn tấn công, có cơ sở xem xét tội giết người theo Điều 123 BLHS. Đồng thời đánh giá tình tiết "có tính chất côn đồ" do hành vi hung hãn phát sinh từ mâu thuẫn nhỏ nhặt tại nơi công cộng.

Còn theo luật sư (LS) Nguyễn Xuân Tín, Đoàn Luật sư TP.HCM, trong vụ việc này, ông H đã 63 tuổi, là người cao tuổi. Với độ tuổi này, ông H không còn được thể trạng sức khỏe tốt nhất.

Tuy nhiên, tài xế xe bán tải lại dùng vũ lực đánh vào những vùng trọng yếu của cơ thể như vùng thái dương, chỉ cần tác động mạnh cũng có thể gây chấn thương sọ não, xuất huyết não và có nguy cơ dẫn đến tử vong...

Đến khi ông H ngã xuống đường, không còn khả năng chống cự, ông Nhật vẫn không lại mà tiếp tục đá thêm một cái vào hông của nạn nhân - nơi tập trung nhiều cơ quan nội tạng quan trọng như gan, thận... Việc dùng chân đá mạnh vào khu vực này có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng nạn nhân.

Luật sư Nguyễn Xuân Tín

Theo LS Tín, thái dương, hông của nạn nhân... đều là vùng trọng yếu của cơ thể, những vùng này khi bị tác động mạnh sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân.

Có thể Nhật không mong muốn hậu quả chết người xảy ra, tuy nhiên nạn nhân là ông H sau đó đã bị tử vong nên Nhật phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả mà mình đã gây ra.

Theo quan điểm của luật sư Tín, hành vi của ông Nhật có dấu hiệu của tội giết người, với tình tiết định khung có tính chất côn đồ...