Án mạng từ việc bị bạn nhậu chửi 'ngu như con bò' 28/01/2026 15:39

(PLO)- Bực tức vì bị chửi “không cha không mẹ, ngu như con bò”, bị cáo Lộc đã đánh bạn nhậu tử vong và lãnh 16 năm tù về tội giết người.

Ngày 29-1, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm trực tuyến và tuyên phạt bị cáo Hà Mai Tấn Lộc (20 tuổi) 16 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 2-1-2025, Lộc điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Hoàng Phúc đến nhà Nguyễn Lâm Tùng xin ngủ nhờ.

Sáng hôm sau, tại nhà Tùng, nhóm người gồm Tùng, Phúc, Lộc và Nguyễn Công Thuận tổ chức uống rượu. Trong lúc nhậu, giữa Thuận và ông Lê Văn Khải xảy ra mâu thuẫn, Lộc và Thuận có tham gia đánh Khải nhưng được can ngăn.

Thuận kêu Phúc đừng nói nhảm nữa, nhưng Phúc vẫn nói “ổng có làm gì đâu mà mày đánh ổng dữ vậy” nên Thuận dùng tay đánh nhiều cái vào mặt của Phúc, làm Phúc ngã ngữa ra phía sau, Thuận dùng tay đấm nhiều cái vào mặt của Phúc, Lộc đi lại dùng chân phải đá vào đùi phải của Phúc 4 cái. Phúc bỏ đi chỗ khác, còn Thuận ra về. Đến tối cùng ngày, Tùng, Lộc và Phúc vào phòng nhà Tùng ngủ chung.

Sáng 5-1-2025, Lộc đang ngồi hút thuốc trong phòng ngủ của Tùng thì Phúc đi vào, dùng tay chỉ thẳng vào mặt Lộc và chửi: “Má mày là thằng không cha, không mẹ, mày ngu như con bò”, rồi dùng chân phải đá Lộc một cái.

Lộc dùng tay đỡ. Khi Phúc vừa quay người đi ra ngoài, Lộc bực tức lấy đoạn cây gỗ đánh trúng vùng đầu Phúc làm đoạn gỗ bị tét.

Bị đánh, Phúc ngã xuống cạnh khạp gạo. Thấy vậy, Lộc chạy ra gọi Tùng vào phụ khiêng Phúc ra ngoài, nói Phúc “bị giật kinh phong”. Tùng giúp Lộc đưa Phúc nằm gần lu nước và kêu Lộc đi lấy chanh vắt nước cho Phúc uống.

Khoảng 15 phút sau, Phúc tỉnh lại. Lộc điều khiển xe mô tô chở Phúc ngồi giữa, Tùng ngồi phía sau ôm Phúc đưa về nhà.

Do nhà Phúc không có người, cả hai tiếp tục đưa Phúc sang nhà chú ruột là anh Nguyễn Văn Niệm. Sau đó, anh Niệm đưa Phúc đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cấp cứu, đến 3 giờ 45 phút ngày 6-1-2025 thì Phúc tử vong.