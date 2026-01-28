Đang xét xử vụ 29 bị cáo kéo nhau đi đánh người ở Cần Thơ 28/01/2026 11:26

(PLO)- Hậu quả của vụ án làm 6 người bị thương tích từ 1% đến 33%...

Ngày 28-1, TAND Khu vực 2 – TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo (đứng) tại tòa. Ảnh: NHẪN NAM

VKSND Khu vực 2 - TP Cần Thơ đã công bố xong cáo trạng, phiên tòa đang tiến hành xét hỏi các bị cáo. Dự kiến phiên xét xử kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 28 đến 30-1.

Video: Phiên tòa xét xử 29 bị cáo.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 30-11-2024, Nguyễn Hoàng Vũ (tên thường gọi Tam Mao) cùng với 3 người khác đi dự sinh nhật một người bạn.

Tại đây, nhóm của Vũ gặp nhóm Đặng Văn Hoàng. Khi Vũ đến thì Hoàng nhận ra Vũ là người có mâu thuẫn với bạn của Hoàng trước đó.

Ngồi dự tiệc đến khoảng hơn 20 giờ cùng ngày thì nhóm Vũ đi về, đến quán cà phê ngồi.

Khi ngồi uống cà phê thì Hoàng nhắn tin vào điện thoại của bạn Vũ nói hẹn Vũ đi đến đường 922 để đánh nhau. Người bạn nói cho Vũ biết nội dung tin nhắn Hoàng hẹn 22 giờ gặp Vũ ở cầu Vàm Nhon tỉnh lộ 922 mới để đánh nhau thì Vũ đồng ý.

Sau đó, Vũ mượn điện thoại gọi cho 7 người khác rủ đánh nhau với Hoàng thì những người này đồng ý. Từ những người này lại rủ rê thêm nhiều người khác…, nhóm của Vũ lên tới 29 người.

Một số bị cáo chuẩn bị vỏ chai bia, cây móc rơm, súng pháo, dao tự chế, cây chĩa… mang đi làm hung khí đánh nhau.

Để không bị lực lượng công an phát hiện, trước khi đi tìm nhóm của Hoàng để đánh nhau thì hai người trong nhóm Vũ chạy xe đi trước để xem có công an không và cho cả nhóm biết.

Nhóm còn lại điều khiển xe mô tô chở nhau đi đến đường tỉnh lộ 922, đi thành đoàn và trên tay cầm theo hung khí đi vào đường tỉnh lộ 923, Lộ Vòng Cung thuộc khu vực Tân Xuân, phường Trường Lạc, quận Ô Môn (cũ) TP Cần Thơ để tìm nhóm của Hoàng đánh nhau.

Hoàng rủ năm người đi đánh nhau với Vũ nhưng cả năm đều từ chối nên cả sáu người đi đến nhà của một người khác để uống rượu, bia.

Khi đến trước cổng Trường trung học cơ sở Ngô Quyền thuộc khu vực Tân Xuân, phường Trường Lạc, quận Ô Môn (cũ), TP Cần Thơ thì sáu người nhóm Hoàng đi vào uống rượu, bia cùng với sáu người nữa.

Đến khoảng 22 giờ 10 phút cùng ngày, nhóm của Vũ đi ngang qua thì một người nhìn thấy có nhóm đang ngồi trước cổng trường nên hỏi Vũ có phải nhóm đó không. Vũ nhìn thấy Hoàng và xác nhận là đúng và la “nó kìa”.

Bị cáo Vũ tại tòa. Ảnh: NHẪN NAM

Nhóm của Vũ quay xe lại xuống xe thì một người trong nhóm Hoàng bất ngờ cầm ly thuỷ tinh ném vào nhóm của Vũ nhưng không trúng ai. Người trong nhóm Vũ cầm hung khí xông vào đánh nhau với nhóm Hoàng…Hậu quả làm 6 người bị thương tích từ 1% đến 33%. Sau đó, nhóm Hoàng bỏ chạy nên nhóm của Vũ về.

Trong lúc đánh nhau thì nhóm của Vũ la hét lớn tiếng, gây tâm lý lo sợ cho những người đi trên đường và người dân sống gần nơi đánh nhau.

Cáo trạng đánh giá Hoàng tuy có nhắn tin rủ Vũ đánh nhau nhưng không rủ được ai và không chuẩn bị hung khí, không đến điểm hẹn đánh nhau nên không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.

Trong 29 bị cáo, có một bị cáo khi phạm tội chưa đủ 16 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 2 Điều 318 BLHS. Tuy nhiên bị cáo này phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích theo điểm c khoản 3 Điều 134 BLHS.