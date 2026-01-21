Cần Thơ: Tòa tuyên phạt 20 năm tù với thanh niên trộm xe tải, gây tai nạn hàng loạt 21/01/2026 14:57

(PLO)- Thanh niên trộm xe tải, tông hàng loạt ô tô, xe máy ở Cần Thơ hồi tháng 9-2024 đã trực tiếp và gián tiếp làm 2 nạn nhân tử vong và nhiều người bị thương, nhiều tài sản hư hỏng.

Ngày 21-1, TAND khu vực 2 – Cần Thơ xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Tống Văn Hoàng Tuấn trong vụ thanh niên cướp xe tải, tông hàng loạt ô tô, xe máy trên Quốc lộ 91 hồi tháng 9-2024.

Bị cáo Tuấn tại tòa ngày 21-1. Ảnh: CTV

Theo đó, tòa đã tuyên phạt bị cáo này 4 năm tù về tội cướp giật tài sản, 8 năm tù về tội trộm cắp tài sản và 8 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tổng hợp chung hình phạt bị cáo Tuấn phải chấp hành là 20 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho người nhà anh T 300 triệu và bồi thường cho nhiều cá nhân, tổ chức khác…

Theo cáo trạng, tối ngày 25-9-2024, sau khi đã sử dụng ma tuý đá, Tuấn đi từ Vĩnh Long đến phường An Khánh, quận Ninh Kiều (nay là phường Tân An, TP Cần Thơ).

Do có biểu hiện gây mất an ninh trật tự nên Tuấn bị Công an phường Tân An đưa về trụ sở làm việc. Sau đó, Tuấn được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội TP Cần Thơ tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: CTV

Đến sáng ngày 26-9-2024, Tuấn được bàn giao lại cho gia đình, khoảng hơn 10 giờ 30 phút cùng ngày khi trên xe từ Trung tâm bảo trợ xã hội về Vĩnh Long, lúc này trên xe có Tuấn và ba người nhà của Tuấn và tài xế Võ Thanh Tâm.

Tuấn muốn xuống xe để đi gặp bạn nhưng gia đình không cho nên Tuấn mở cửa xe nhảy xuống đường và bỏ chạy thì hai người nhà cùng đuổi theo.

Tuấn chạy bộ đến trước cửa quán cà phê ở phường Phước Thới, quận Ô Môn. Khoảng 11 giờ 25 phút, Tuấn thấy ông Nguyễn Trường Th đang bán vé số trước quán cà phê, xe máy của ông cách đó vài mét vẫn cắm chìa khóa. Tuấn chạy đến, nhảy lên xe và nói “con mượn xe cái nghe chú” rồi nhanh chóng chạy thoát.

Ông Th tri hô, ngăn cản nhưng không kịp. Sau đó người dân chở ông Th và người nhà Tuấn đuổi theo Tuấn…

Đến đoạn Khu công nghiệp Trà Nóc thì xe tắt máy nên Tuấn bỏ xe và đi bộ trên đường trục chính Khu Công nghiệp Trà Nóc 1. Tuấn thấy xe ô tô tải của ông Võ Thanh V đang đỗ sát lề đường không có người trông coi.

Tuấn tiến lại mở cửa xe thì thấy có gắn sẵn chìa khóa nên lên xe ô tô tải và nổ máy điều khiển xe chạy về hướng quận Ô Môn. Ông V trong công ty chạy ra tri hô và đuổi theo nhưng không kịp.

Tuấn điều khiển xe lưu thông trên tuyến Quốc lộ 91 hướng quận Bình Thủy đi quận Thốt Nốt. Khoảng 12 giờ 10 phút, khi bị lực lượng công an truy đuổi và yêu cầu dừng xe đến đoạn cầu Ô Môn, xe ô tô tải do Tuấn điều khiển va chạm với hai xe máy, làm cho hai người bị thương.

Tuấn không dừng xe mà tiếp tục điều khiển xe trên Quốc lộ 91 hướng về quận Thốt Nốt, khi xe chạy sang phần đường bên trái để vượt đã xảy ra va chạm trực diện vào xe máy do anh Nguyễn Thanh T đang di chuyển theo hướng ngược lại làm anh T tử vong tại chỗ.

Xe do Tuấn chạy tiếp tục va chạm vào xe máy đang đỗ và ông NVD đang đứng trong lề làm ông D bị thương nặng, thương tích 50%.

Tuấn vẫn tiếp tục điều khiển xe ô tô bỏ chạy về hướng quận Thốt Nốt rồi quay về hướng quận Bình Thuỷ.

Công an quận Bình Thủy và quận Ô Môn đã huy động lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ tiến hành chốt chặn tại đoạn trụ đèn tín hiệu cổng sau Khu công nghiệp Trà Nóc 1, đường Lê Hồng Phong.

Đến khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, khi Tuấn điều khiển xe ô tô tải đến gần địa điểm chốt chặn thì xảy ra va chạm vào hàng loạt xe ô tô rồi dừng lại trên đường. Vụ va chạm này đã khiến một thiếu niên ngồi sau xe máy người nhà chở hoảng loạn nhảy xuống xe, bỏ chạy dẫn đến va chạm và tử vong.