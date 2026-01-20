Cần Thơ: Kiến nghị công khai số điện thoại đường dây nóng của Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án 20/01/2026 19:15

(PLO)- Đó là đề xuất của Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Cần Thơ khi góp ý cho dự thảo quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Thi hành án Dân sự TP này.

Chiều 20-1, Ban Chỉ đạo Thi hành án Dân sự (THADS) TP Cần Thơ họp nghe báo cáo công tác ba tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chín tháng cuối năm 2026; góp ý dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo THADS và báo cáo xin ý kiến việc tổ chức THA đối với ba vụ việc cụ thể.

Ông Lê Tuấn Khanh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP góp ý tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Góp ý vào dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo THADS, ông Lê Tuấn Khanh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Cần Thơ cho rằng theo dự thảo thì Đoàn Luật sư TP chỉ được xem là “các thành viên khác”. Trong khi hiện nay Đoàn Luật sư là hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.

Ngoài ra, ông cho rằng quá trình THADS, luật sư là người làm việc trực tiếp với cơ quan THA, người được THA. Người được THA hiện nay đa phần đều nhờ các luật sư của Đoàn Luật sư TP và nơi khác.

Do đó, luật sư Khanh đề nghị trong Quy chế nên bổ sung thêm nhiệm vụ, quyền hạn cho Đoàn Luật sư TP để quá trình THA những vụ việc mà có vướng mắc thì Đoàn cũng có ý kiến đóng góp góp phần tháo gỡ các vấn đề trong việc THA những vụ việc phức tạp.

Cũng theo ông Lê Tuấn Khanh, dự thảo để trụ sở Ban chỉ đạo đặt tại cơ quan THADS TP Cần Thơ, còn trước đây đặt trụ sở tại UBND TP, đa phần các đơn thư về các vụ việc có vướng mắc để nhiều năm chưa giải quyết được.

Vì thế, ông đề xuất, trụ sở đặt tại cơ quan THADS nhưng thêm đầu mối người tiếp nhận đó họ tên là gì, số điện thoại, kể cả Trưởng Ban Chỉ đạo THA cũng nên có số điện thoại đường dây nóng.

“Để khi người được THA và người bị THA có những bức xúc thì có thể gửi văn bản đến đây. Thì như thế Ban Chỉ đạo THA sẽ kịp thời chỉ đạo về công tác THA với các phòng, các địa phương kịp thời chấn chỉnh ngay, góp phần đảm bảo công tác THA thông suốt, làm sao để giảm dần các vụ việc phải lên TP, đỡ tốn thời gian của Ban Chỉ đạo” – ông Khanh nói.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS TP phát biểu chỉ đạo. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu chỉ đạo về việc này, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS TP đề nghị thư ký ghi lại các ý kiến góp ý để bổ sung vào dự thảo Quy chế. Đồng thời ông cũng đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu dự thảo Quy chế để sau khi ban hành Ban Chỉ đạo có đủ cơ sở để thực hiện đồng bộ, thống nhất, đảm bảo căn cứ vào Quy chế tổ chức công tác THADS, thi hành án hành chính của TP đạt hiệu quả cao.