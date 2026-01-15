Chủ tịch Cần Thơ: 'Chấm dứt biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai' 15/01/2026 18:36

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo phải kiên quyết khắc phục tình trạng chồng chéo trong chỉ đạo, điều hành, làm sao chấm dứt biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ.

Chiều 15-1, Đảng bộ UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Bí thư Đảng ủy UBND TP phát biểu kết luận. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Bí thư Đảng ủy UBND TP đánh giá, năm 2025 còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao của cả Đảng bộ, Đảng ủy UBND TP đã phấn đấu và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong đó, về công tác xây dựng Đảng, TP đã hoàn thành Kế hoạch giám sát 6 tháng cuối năm 2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy; Hoàn thành xử lý các vụ việc theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Vụ Địa bàn VIII của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các kết luận của Thanh tra, Kiểm toán

Về lãnh đạo UBND TP thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 7,23%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt kết quả khả quan, tăng 10,8% so với năm 2024. Thu ngân sách vượt 7,8% so chỉ tiêu Chính phủ giao.

Các chính sách dành cho người có công và bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tỉ lệ hộ nghèo giảm 0,63%. Các lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư, đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân. Chỉ số cải cách hành chính đạt 80%; thực hiện số hóa 100% hồ sơ, giấy tờ tại TP và cấp xã. Hệ thống chính quyền hai cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Một số hạn chế như việc thực hiện các kết luận kiểm tra giám sát còn chậm so với yêu cầu. Việc nắm bắt và phản ánh tình hình dư luận xã hội từng lúc, từng nơi chưa kịp thời, vẫn còn xảy ra tình trạng đâu đó một vài cơ sở đảng có hiện tượng mất đoàn kết nội bộ. Giải quyết khiếu nại, tố cáo còn nhiều vấn đề phải giải quyết. Còn 5 chỉ tiêu kinh tế chưa đạt kỳ vọng…

Đánh giá về nguyên nhân chỉ tiêu kinh tế chưa đạt, người đứng đầu UBND TP Cần Thơ cho rằng việc kiện toàn tổ chức bộ máy tác động lớn đến giải ngân; tháo gỡ khó khăn của sở ngành chưa dứt điểm, còn nhiều dự án tồn đọng.

TP cũng nhìn nhận năng lực trình độ của một số cán bộ, kể cả cán bộ lãnh đạo của một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu. Trong nội bộ các cơ quan đơn vị này giai đoạn đầu, đâu đó chưa mạnh dạn làm, chưa hết công suất, năng lực của từng người.

Trao giấy khen các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch TP Cần Thơ cho rằng năm 2026 có nhiều công việc quan trọng và kịch bản kinh tế đặt ra yêu cầu phải tăng trưởng hai con số, từ 10-10,5%, TP đã xây dựng kịch bản và giao nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026 chi tiết cụ thể

Với những nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu hết sức nặng nề trong năm 2026, Bí thư Đảng ủy UBND TP lưu ý các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP thời gian tới “phải cam kết tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và trong từng tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ”.

Cùng đó, nhanh chóng đưa bộ máy tổ chức của Đảng ủy vào quỹ đạo vận hành ổn định, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; Rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, làm rõ thẩm quyền, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát thực thi công vụ; Quyết tâm không để việc tinh gọn bộ máy làm chậm nhịp phát triển Đảng ủy nói riêng và hệ thống chính trị TP nói chung.

“Kiên quyết khắc phục tình trạng chồng chéo trong chỉ đạo, điều hành, làm sao chấm dứt biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ” – ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh.

Ông Trương Cảnh Tuyên yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, kiểm tra thường xuyên, thanh tra công vụ, kiểm soát nội bộ để phát hiện, giải quyết sớm, ngăn chặn từ đầu từ sớm từ xa những sai phạm, không để khiếm khuyết thành khuyết điểm, vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, sai phạm của cá nhân thành sai phạm của tập thể...