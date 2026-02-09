Giá vàng trong nước leo dốc, người 'đu đỉnh' vẫn lỗ nặng 09/02/2026 09:50

(PLO)- Trong khi giá vàng trong nước chịu tác động do nguồn cung khan hiếm, thị trường quốc tế lại cho thấy một xu hướng khác đó là dòng vốn đầu tư dài hạn vẫn bền bỉ chảy vào vàng thông qua các quỹ ETF.

Giá vàng thế giới mở đầu tuần giao dịch thứ hai của tháng với đà tăng tích cực, quay lại thử thách ngưỡng tâm lý 5.000 USD/ounce, qua đó kéo giá vàng trong nước đồng loạt tăng theo.

Giá vàng đắt đỏ, sản phẩm trọng lượng nhỏ lên ngôi

Ngay khi mở cửa phiên sáng 9-2, giá vàng miếng SJC được doanh nghiệp này điều chỉnh tăng mạnh 1,9 triệu đồng mỗi lượng, đưa giá mua bán lên 178,2 - 181,2 triệu đồng/lượng. Cùng xu hướng, vàng nhẫn 9999 tại SJC cũng tăng tương ứng, hiện giao dịch quanh mức 177,7 - 180,7 triệu đồng/lượng.

Trái lại, tại Công ty vàng bạc Mi Hồng, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 được điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, trong khi giá bán ra vẫn giữ nguyên so với cuối phiên trước. Theo đó, các sản phẩm này hiện được niêm yết quanh mức 178,7 - 181,2 triệu đồng/lượng.

Dù mỗi doanh nghiệp có cách điều chỉnh khác nhau, diễn biến trên cho thấy giá vàng trong nước đang quay trở lại vùng cao nhất kể từ đầu tháng 2 song vẫn thấp hơn khoảng 10 triệu đồng/lượng so với mức giá kỷ lục 191 triệu đồng/lượng cuối tháng 1.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị nguồn hàng cho ngày Vía Thần Tài, đại diện một doanh nghiệp kinh doanh vàng cho biết: Để phục vụ mùa cao điểm năm 2026, doanh nghiệp đã phải chủ động chuẩn bị nguồn nguyên liệu từ trước khoảng 6 tháng. Trên cơ sở đó, đơn vị tiến hành thiết kế, hoàn thiện các dòng sản phẩm với mẫu mã đa dạng, nhằm đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng khác nhau, đồng thời bảo đảm tiến độ sản xuất, chất lượng vàng và nguồn cung ổn định trong bối cảnh giá biến động mạnh.

Tuy nhiên, việc chuẩn bị sớm cũng đồng nghĩa với áp lực rất lớn về chi phí vốn và rủi ro biến động giá vàng. Trong bối cảnh giá vàng lên xuống mạnh, doanh nghiệp buộc phải tính toán kỹ bài toán tồn kho, mẫu mã sản phẩm… vừa bảo đảm nguồn cung ổn định cho ngày Vía Thần Tài, vừa hạn chế rủi ro tài chính.

Trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh, cao gấp hơn hai lần so với ngày Vía Thần Tài năm 2025, chi phí để người dân mua vàng lấy may đã đội lên đáng kể. Trước thực tế này, nhiều doanh nghiệp chủ động bổ sung các sản phẩm vàng trọng lượng nhỏ như 1 phân, 3 phân và 5 phân nhằm mở rộng lựa chọn và giảm áp lực chi tiêu cho người mua.

Nguồn cung vàng nhẫn 9999 và vàng miếng SJC khan hiếm, buộc người mua phải chọn vàng trang sức và chấp nhận mức chi phí gia công đắt đỏ. Ảnh: T.L

Dòng tiền ETF toàn cầu miệt mài tìm đến vàng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng liên tục biến động mạnh. Có thời điểm, giá vàng thế giới bật lên mốc 5.030 USD/ounce nhưng nhanh chóng chịu áp lực điều chỉnh, lùi xuống quanh 4.980 USD/ounce vào khoảng 9h sáng theo giờ Việt Nam.

Dù các nhịp rung lắc ngắn hạn vẫn diễn ra dồn dập, dòng tiền đầu tư dài hạn vào vàng lại cho thấy sức bền đáng kể. Theo dữ liệu ETF hàng tháng của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), bất chấp áp lực bán ra mạnh ở phiên cuối tháng, tháng 1-2026 vẫn ghi nhận sự bùng nổ của dòng vốn chảy vào các sản phẩm ETF được bảo đảm bằng vàng trong bối cảnh bất ổn gia tăng.

WGC cho biết các quỹ ETF vàng toàn cầu đã hút ròng tới 120 tấn vàng trong tháng 1, tương đương gần 19 tỷ USD, mức cao nhất từng được ghi nhận. Nhờ đó, tổng lượng vàng nắm giữ của các quỹ ETF vươn lên kỷ lục mới 4.145 tấn, vượt đỉnh thiết lập năm 2020. Cùng lúc, đà tăng 14% của giá vàng đã đẩy tổng giá trị kim loại quý này lên mức chưa từng có, 669 tỉ USD.

Châu Á là tâm điểm của thị trường trong tháng qua. Các quỹ ETF vàng tại khu vực này ghi nhận dòng vốn vào 62 tấn, trị giá gần 10 tỉ USD, tháng thứ năm liên tiếp có dòng tiền dương và cũng là mức cao kỷ lục.

Theo WGC, châu Á đóng góp tới 51% tổng dòng vốn ròng toàn cầu, một con số đặc biệt ấn tượng khi lượng vàng nắm giữ của khu vực chỉ bằng khoảng 1/5 so với Bắc Mỹ.

Trung Quốc tiếp tục dẫn dắt dòng vốn trong khu vực với 6 tỉ USD, đứng thứ hai toàn cầu, chỉ sau Mỹ. WGC nhận định giá vàng ổn định, bất ổn địa chính trị kéo dài và nhu cầu mạnh mẽ từ khối tổ chức là những động lực then chốt duy trì sức hút của các quỹ ETF vàng tại quốc gia này.

Tại Bắc Mỹ, hoạt động đầu tư cũng diễn ra sôi động khi các quỹ ETF niêm yết trong khu vực mua ròng 43,4 tấn vàng, tương đương gần 7 tỉ USD.

Theo các nhà phân tích, dòng tiền vào ETF vàng tại Bắc Mỹ không chỉ được hỗ trợ bởi đà tăng giá trước đó, mà còn bởi căng thẳng địa chính trị leo thang vốn là yếu tố hỗ trợ nhu cầu phòng thủ của nhà đầu tư.

Tại châu Âu, nhu cầu đầu tư vào vàng vẫn duy trì tích cực nhưng khiêm tốn hơn, với gần 13 tấn vàng được mua ròng, trị giá khoảng 2 tỉ USD.

Dù giá vàng hiện đã lùi khá xa so với đỉnh lịch sử gần 5.600 USD/ounce thiết lập trong tháng 1, WGC dự báo nhu cầu đầu tư vẫn sẽ là trụ cột quan trọng của thị trường trong năm 2026.