​Giá vàng đắt đỏ, khách sạn 'cạy' vàng trang trí đem bán 07/02/2026 11:20

​(PLO)- Giá vàng trong nước tăng mạnh, mỗi lượng thêm tới 2,8 triệu đồng do vàng thế giới biến động. Đà tăng kéo dài đang tạo cơ hội chốt lời nhưng không ít nhà đầu tư “đu đỉnh” vẫn chịu lỗ.

Giá vàng trong nước và quốc tế những ngày đầu tháng 2 liên tục biến động mạnh khi lực mua bán giằng co quyết liệt quanh các mốc giá cao kỷ lục. Diễn biến giá bán của vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 bật tăng lên vùng 190 - 191 triệu đồng/lượng rồi chỉ sau ba ngày lao dốc xuống quanh 166 triệu đồng/lượng cho thấy thị trường vàng thời gian gần đây đang biến động rất mạnh.

​Không chỉ trong nước, thị trường quốc tế cũng chứng kiến câu chuyện hiếm thấy khi giá vàng tăng hơn 850% trong vòng 20 năm qua khiến chủ một khách sạn tại Macau quyết định “cạy” sàn khảm vàng đem bán.

​Giá vàng tăng, người mua đỉnh vẫn lỗ gần 12 triệu đồng/lượng

​Sáng nay 7-2, giá vàng miếng và vàng nhẫn 9999 được Công ty SJC cộng thêm 2,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên hôm qua. Theo đó, giá mua bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này đang ở mức 176,3 triệu đồng/lượng mua vào, 179,3 triệu đồng/lượng bán ra; vàng nhẫn trơn giao dịch với giá 175,8 - 178,8 triệu đồng/lượng (mua-bán).

​Cùng biên độ tăng nhưng giá mua bán của vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn tại Mi Hồng lại ở mức 177 - 179,3 triệu đồng/lượng.

​Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải tăng thêm 2,1 triệu đồng so với giá đóng cửa chiều qua, nâng giá vàng nhẫn 9999 lên 176,3 - 179,3 triệu đồng/lượng, bằng với giá vàng miếng SJC.

​Tính từ vùng đỉnh trong phiên giao dịch ngày 29-1, thời điểm vàng miếng SJC vọt lên trên 191 triệu đồng/lượng, đến nay những nhà đầu tư “đu đỉnh” đang lỗ gần 12 triệu đồng/lượng.

​Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục biến động mạnh với các nhịp tăng – giảm đan xen. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới dừng lại ở mức 4.966 USD/ounce, tăng tới 190 USD/ounce sau giai đoạn điều chỉnh giảm mạnh trước đó. Tuy nhiên, mức giá này vẫn thấp hơn khoảng 650 USD, tương đương 11,8% so với đỉnh lịch sử vừa được thiết lập trong tuần trước.

​Trước đó vào đầu tuần, giá vàng đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 5-1, chạm đáy trong ngày ở 4.402 USD/ounce trước khi lực mua bắt đáy xuất hiện và kéo giá phục hồi trở lại. Diễn biến này cho thấy vùng giá thấp đã thu hút dòng tiền, đồng thời việc vàng nhanh chóng bật tăng và tiếp tục trụ vững trên vùng hỗ trợ quan trọng cho thấy xu hướng tăng trung hạn của kim loại quý này chưa bị phá vỡ.

Chỉ tính riêng số lượng vàng được trang trí ở phần sảnh chính đã tốn khoảng chục thỏi. Ảnh: Kitco

Khách sạn Macau cậy sàn khảm vàng đem bán

Đà tăng giá chưa từng có của vàng ngay từ đầu năm 2026 càng thu hút sự chú ý mạnh mẽ của thị trường.

​Thông tin trên Kitco cho biết tại Macau, khách sạn Grand Emperor vừa thông báo sẽ tháo dỡ phần sàn nhà được khảm các thỏi vàng để bán ra thị trường.

​Được biết, khách sạn này khai trương năm 2006, vốn nổi tiếng với phong cách nội thất xa hoa, trong đó sàn ở khu vực sảnh chính được khảm hàng chục thỏi vàng.

​Trong hồ sơ gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong, công ty cho biết: “Xét đến điều kiện thị trường hiện tại và việc giá kim loại quý đang ở mức cao, Ban Giám đốc khách sạn cho rằng việc thoái vốn này là cơ hội phù hợp để khai thác giá trị của kim loại quý, đồng thời giúp tiết giảm các chi phí an ninh và bảo hiểm liên quan trong tương lai”.

​Theo đó, doanh nghiệp dự kiến thu về 99,7 triệu đô la Hong Kong (tương đương 12,76 triệu USD) từ việc bán ra 2.539,91 ounce vàng.

​Do khu vực liên quan dự kiến sẽ được cải tạo và tái phát triển, doanh nghiệp cho biết các kim loại quý từng là một phần của thiết kế nội thất và trang trí ban đầu của khách sạn sẽ không còn phù hợp với định hướng và chủ đề vận hành trong giai đoạn tới.

​Mặc dù giá vàng đã biến động đáng kể trong những ngày gần đây nhưng nhìn chung vẫn duy trì ổn định ở mức cao, ngay dưới 5.000 USD/ounce. Tính trong vòng 20 năm qua, số lượng vàng được khai thác từ tầng hầm khách sạn này đã tăng hơn 850% giá trị.