Vàng trong nước tăng mạnh, nhẫn 9999 ngang giá SJC 28/02/2026 09:54

(PLO)- Giá vàng nội tăng vọt trong phiên cuối tháng trong bối cảnh giá vàng thế giới đang trở thành kênh trú ẩn an toàn.

Hưởng lợi từ biên độ phục hồi mạnh của thị trường vàng thế giới, sáng 28-2, giá vàng trong nước bật tăng trở lại, tái lập vùng cao nhất kể từ ngày 30-1.

Thế giới leo thang rủi ro, vàng nội bật mạnh

Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần và cũng là phiên khép lại tháng 2, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) đồng loạt điều chỉnh tăng thêm 3 triệu đồng/lượng đối với cả vàng miếng và vàng nhẫn 9999. Theo đó, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 184 – 187 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn trơn dao động quanh 183,8 – 186,8 triệu đồng/lượng.

Tại hệ thống Mi Hồng, giá mua vào được cộng thêm 2,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra tăng 3 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch vàng miếng SJC và nhẫn trơn lên 184,2 – 187 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hiện đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 20 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: T.L

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý điều chỉnh mạnh hơn đối với vàng nhẫn 9999 do doanh nghiệp sản xuất, tăng 3,3 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 183,8 – 186,8 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn 9999 ghi nhận mức tăng lên tới 3,5 triệu đồng/lượng, qua đó kéo giá vàng nhẫn ngang bằng với vàng miếng SJC.

Việc vàng nhẫn thu hẹp khoảng cách, thậm chí ngang giá vàng miếng cho thấy nguồn cung vàng miếng SJC tiếp tục hạn chế, khiến nhu cầu thị trường dồn mạnh sang sản phẩm nhẫn 9999. Trong bối cảnh biến động toàn cầu gia tăng, giá vàng trong nước duy trì trạng thái nhạy cảm cao với diễn biến quốc tế, biên độ điều chỉnh ngày càng lớn.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng thêm 94 USD/ounce, dao động quanh 5.278 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá, giá vàng thế giới tương đương khoảng 167 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).

Giá vàng quốc tế đi lên khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, kích hoạt nhu cầu trú ẩn an toàn. Diễn biến này phản ánh rõ sự dịch chuyển dòng tiền khi chứng khoán suy yếu trong khi kim loại quý tăng tốc.

Chỉ số S&P 500 khép tuần ở 6.858 điểm, giảm gần 1%, không thể vượt mốc kháng cự 7.000 điểm. Ngược lại, vàng giao ngay tăng hơn 2% trong tuần, còn bạc bật mạnh trên 10%, lên quanh 93 USD/ounce.

Vàng đối diện áp lực lãi suất và cạnh tranh từ trái phiếu

Dù đã phục hồi đáng kể, vàng vẫn thấp hơn nhiều so với đỉnh tháng 1. Tuy nhiên, tính từ vùng đáy quanh 4.400 USD/ounce, kim loại quý này đã tăng khoảng 19%. Bạc thậm chí bật tăng hơn 45%, cho thấy mức độ biến động cao hơn đáng kể.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, vàng vẫn đặc biệt nhạy cảm với chính sách tiền tệ Mỹ. Báo cáo mới nhất cho thấy lạm phát bán buôn tăng 2,9% trong 12 tháng, cao hơn dự báo 2,6%, làm dấy lên khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể duy trì lãi suất cao lâu hơn dự kiến.

Nhiều chuyên gia nhận định trước khi Fed phát tín hiệu rõ ràng hơn, vàng có thể tiếp tục đi ngang tích lũy.

Ở góc nhìn thận trọng, một số ý kiến cho rằng dù dư địa tăng còn, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của vàng và bạc hiện không còn thực sự hấp dẫn. Vàng được dự báo sẽ gặp kháng cự mạnh quanh 5.400 USD/ounce, còn bạc có thể đối mặt áp lực khi tiến sát mốc 100 USD/ounce.

Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống 3,95%/năm, mức thấp nhất kể từ tháng 10, cho thấy dòng tiền phòng thủ có thể đang quay lại thị trường nợ. Trong kịch bản kinh tế suy thoái sâu, trái phiếu có thể trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với vàng trong vai trò tài sản an toàn.

Tuần tới, thị trường sẽ bước vào giai đoạn nhạy cảm khi Mỹ công bố loạt dữ liệu quan trọng, đặc biệt là báo cáo việc làm phi nông nghiệp. Nếu số liệu gây thất vọng, kỳ vọng Fed nới lỏng có thể gia tăng, qua đó tiếp thêm động lực cho vàng. Ngược lại, dữ liệu tích cực hơn dự kiến có thể khiến thị trường kim loại quý chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn.