HDBank đẩy mạnh gói vay ưu đãi 12.000 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng lũ phục hồi, an tâm đón Tết 24/02/2026 14:59

(PLO)- Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) tiếp tục triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 12.000 tỷ đồng, đồng hành với người dân và doanh nghiệp tại 3 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống, hướng đến năm mới Bính Ngọ đủ đầy và ấm áp hơn.

Gói tín dụng được thiết kế theo hướng linh hoạt, bám sát nhu cầu thực tế, kết hợp ưu đãi lãi suất, cho vay tín chấp, thủ tục tinh gọn và thời gian xử lý nhanh, tập trung vào các nhóm chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ như hộ kinh doanh, khách hàng cá nhân và phụ nữ khởi nghiệp.

Gói 6.000 tỷ đồng tiếp sức phụ nữ khởi nghiệp, tái sản xuất kinh doanh

HDBank dành 6.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi từ 5% cho chương trình “Phụ nữ khởi nghiệp và Vượt khó thành công” tại Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hoà (mỗi tỉnh 2.000 tỷ đồng). Gói tín dụng này với mục tiêu tạo thêm cơ hội để phụ nữ mạnh dạn khởi sự, mở rộng hoặc khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước ổn định sinh kế cho gia đình sau thiên tai.

HDBank và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk ký hợp tác triển khai chương trình “Phụ nữ khởi nghiệp và Vượt khó thành công”.

Gói vay tín chấp 6.000 tỷ đồng hỗ trợ hộ kinh doanh sớm ổn định hoạt động

Song song đó, HDBank tiếp tục triển khai gói tín dụng tín chấp 6.000 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ tại Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hoà bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Các hộ kinh doanh có thể vay tối đa 300 triệu đồng/hộ, không cần tài sản bảo đảm, quy trình phê duyệt nhanh, kịp thời bổ sung vốn để nhập hàng, sửa chữa cơ sở kinh doanh và khôi phục chuỗi cung ứng tại địa phương.

CBNV HDBank hướng dẫn bà con mở thẻ miễn phí để trực tiếp trao tặng các phần quà trị giá 10 triệu đồng/hộ một cách nhanh chóng, giúp bà con có nguồn vốn tức thời để tái thiết cuộc sống.

Nguồn vốn này đang trở thành điểm tựa tài chính đúng lúc, giúp nhiều hộ kinh doanh từng bước khôi phục hoạt động, phục hồi thu nhập và góp phần đưa nhịp sống, buôn bán quen thuộc tại các khu vực bị ảnh hưởng sớm trở lại bình thường.

Nhiều chính sách miễn giảm, hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng thiên tai

Bên cạnh các gói tín dụng ưu đãi mới, HDBank tiếp tục áp dụng chính sách miễn, giảm lãi suất và cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khách hàng hiện hữu bị thiệt hại bởi bão lũ, theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Gói tín dụng 12.000 tỷ đồng cùng các giải pháp hỗ trợ này là sự tiếp nối những hoạt động mà HDBank đã triển khai khẩn trương tại 3 địa phương ngay sau đợt bão lũ cuối năm 2025.

Từ những hỗ trợ thiết thực, lâu dài, HDBank tiếp tục đồng hành với người dân và doanh nghiệp địa phương trên vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất – kinh doanh và đón Tết an lành, ấm áp hơn.

Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Đặng đại diện HDBank trao hỗ trợ đến bà con để sớm khôi phục cuộc sống sau lũ.