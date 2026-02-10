Vàng nhẫn 9999 hút dòng tiền khi vàng miếng cạn nguồn 10/02/2026 11:34

(PLO)- Bất chấp giá vàng thế giới quay đầu điều chỉnh, vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999 tại thị trường vàng trong nước vẫn duy trì phiên tăng giá thứ ba liên tiếp.

Sau giai đoạn tăng nóng, thị trường vàng ngoại bước vào nhịp điều chỉnh mang tính kỹ thuật để tái cân bằng cung cầu. Trong khi đó, thị trường vàng trong nước tiếp tục neo cao, nới rộng chênh lệch cao hơn từ 22-23 triệu đồng mỗi lượng so với giá vàng quốc tế.

Vàng nhẫn 9999 tăng hơn 31 triệu đồng từ đầu năm

Tại thời điểm 10h sáng 10-2, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước.

Diễn biến tương tự ghi nhận ở vàng nhẫn trơn, khi giá mua bán được điều chỉnh tăng lên 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch mua bán tiếp tục được giữ ổn định quanh mức 3 triệu đồng/lượng thể hiện sự thận trọng của doanh nghiệp trước biến động mạnh của thị trường.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, giá vàng miếng đã tăng khoảng 28 triệu đồng mỗi lượng, trong khi vàng nhẫn tăng mạnh hơn, lên tới 31,5 triệu đồng/lượng. Diễn biến này cho thấy vàng nhẫn 9999 đang được định giá cao hơn trong bối cảnh nguồn cung vàng miếng gần như cạn kiệt, khiến dòng tiền dịch chuyển rõ rệt sang phân khúc vàng nhẫn.

Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng lại chịu áp lực điều chỉnh. Lúc 9h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay ở mức 5.024 USD/ounce, giảm khoảng 34 USD/ounce so với chốt phiên trước, phản ánh trạng thái biến động mạnh và sự phân hóa rõ rệt giữa thị trường trong nước và thế giới.

Người dân có xu hướng mua vàng nhẫn 9999 trong bối cảnh nguồn cung vàng miếng khan hiếm. Ảnh minh họa

Vàng vẫn là pháo đài trú ẩn trong dài hạn?

Mới đây, ông Heng Koon How, Trưởng Bộ phận Chiến lược Thị trường, Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế Toàn cầu của Ngân hàng UOB Singapore, đã đưa ra đánh giá về xu hướng giá vàng thế giới.

Theo ông, thị trường vàng đang bước vào giai đoạn biến động mạnh sau nhịp tăng nóng. Trong bối cảnh giá vàng trong nước vẫn duy trì ở vùng cao, việc điều chỉnh là cần thiết nhằm thiết lập một mặt bằng giá mới.

Từ mức trên 4.300 USD/ounce đầu năm, giá vàng tăng vọt lên gần 5.600 USD/ounce vào ngày 28-1. Tuy nhiên, chỉ trong ba phiên giao dịch sau đó, giá vàng đã lao dốc mạnh, rơi về quanh 4.650 USD/ounce và có thời điểm xuống dưới 4.400 USD/ounce vào đầu tháng 2, tương đương mức giảm khoảng 1.200 USD/ounce.

Nhiều báo cáo phần lớn cho rằng đợt bán tháo mạnh khiến giá vàng giảm trở lại xuống dưới 5.000 USD/ounce xuất phát từ thông tin Tổng thống Trump đề cử ông Kevin Warsh cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tuy nhiên, ông How cho rằng cách lý giải này có phần đơn giản hóa quá mức các động lực phức tạp đứng sau biến động gần đây của giá vàng. Trong suốt tháng 1, khi giá vàng tăng mạnh vượt mốc 5.000 USD/ ounce đã xuất hiện những dấu hiệu điển hình cho thấy hoạt động đầu cơ trở nên “quá nóng”.

Cú điều chỉnh sâu này chủ yếu xuất phát từ tình trạng đầu cơ quá mức sau giai đoạn giá tăng nóng. Khi thị trường tăng nóng, áp lực chốt lời lan rộng, kết hợp với việc siết ký quỹ và các đợt thanh lý bắt buộc, đã khiến giá vàng giảm mạnh trong thời gian rất ngắn.

Nhận định về triển vọng giá vàng trong thời gian tới, ông Heng Koon How cho biết UOB tiếp tục duy trì quan điểm tích cực đối với xu hướng tăng giá của vàng trong dài hạn, song cảnh báo rủi ro biến động mạnh trong ngắn hạn vẫn hiện hữu.

Theo ông Heng Koon How, lượng đầu cơ lớn tích lũy trong giai đoạn giá vàng tăng nóng gần đây có thể khiến thị trường tiếp tục chịu áp lực bán khi nhiều nhà đầu tư mua vào ở vùng giá cao không còn đủ kiên nhẫn nắm giữ trước biến động mạnh.

Trong bối cảnh đó, thị trường cần thêm thời gian để hoạt động đầu cơ lắng xuống, qua đó giúp giá vàng dần ổn định và hình thành mặt bằng cân bằng mới.

Dù mức độ biến động ngắn hạn đang ở ngưỡng rất cao, vai trò của vàng trong việc bảo toàn giá trị và đa dạng hóa danh mục đối với các nhóm nhà đầu tư chủ chốt về dài hạn vẫn không thay đổi.

Đáng chú ý, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu, đặc biệt tại châu Á và các thị trường mới nổi, tiếp tục gia tăng tỉ trọng phân bổ chiến lược vào vàng. Thậm chí, nhịp điều chỉnh giá hiện nay còn có thể được xem là cơ hội thuận lợi để một số ngân hàng trung ương mở rộng quy mô nắm giữ.

Trên thực tế, các ngân hàng trung ương toàn cầu vẫn được dự báo sẽ duy trì xu hướng mua ròng vàng với quy mô lớn, qua đó tiếp tục đóng vai trò là nguồn cầu quan trọng và ổn định cho thị trường.

“Các nhà đầu tư tổ chức vẫn cần gia tăng tỉ trọng vàng trong danh mục nhằm bù đắp cho rủi ro gia tăng đối với đồng USD. Bối cảnh địa chính trị khó lường cùng với gánh nặng tài khóa toàn cầu gia tăng tiếp tục củng cố vai trò hàng đầu của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn" - ông How nhấn mạnh.