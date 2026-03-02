Bảo Tín Mạnh Hải khai trương cửa hàng định chuẩn lớn nhất tại TP.HCM 02/03/2026 08:00

(PLO)- Sự kiện khai trương cửa hàng định chuẩn lớn nhất tại TP.HCM không chỉ mang ý nghĩa mở rộng địa lý, mà còn lan tỏa 'bản vị vàng quốc dân' tới gần hơn với người dân.

Ngày 1-3, Bảo Tín Mạnh Hải chính thức khai trương cửa hàng định chuẩn trải nghiệm thứ hai tại thị trường phía Nam, tọa lạc tại 36A Nguyễn Trãi, quận 1 cũ (Ngã 5 Cống Quỳnh), TP.HCM.

Không chỉ mở rộng quy mô, sự kiện còn đánh dấu bước tiến chiến lược trong hành trình lan tỏa “bản vị vàng quốc dân” Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ, cùng hệ sinh thái trang sức đa phong cách, hướng đến chuẩn mực mua sắm vàng hiện đại, minh bạch và gần gũi hơn với đại chúng.

Định chuẩn trải nghiệm mua vàng giữa trung tâm Sài Gòn

Tọa lạc tại một trong những giao lộ nhộn nhịp bậc nhất trung tâm thành phố, cửa hàng mới của Bảo Tín Mạnh Hải gây ấn tượng bởi sự giao thoa giữa kiến trúc Indochine hoài cổ và phong cách đương đại sang trọng.

Đây cũng là cửa hàng có diện tích lớn nhất của thương hiệu tại TP.HCM tính đến thời điểm hiện tại. Ảnh: M.T

Điểm nhấn nổi bật trong chiến lược phát triển lần này là định chuẩn hóa quy trình giao dịch. Thương hiệu cam kết minh bạch trong từng khâu – từ niêm yết giá, thông tin sản phẩm đến chính sách thu đổi.

Tại cửa hàng mới, dòng sản phẩm chủ lực vẫn tiếp tục là “bản vị vàng quốc dân” - Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ. Với bản vị nhỏ gọn, phù hợp khả năng tích lũy của nhiều nhóm khách hàng, sản phẩm được xem là giải pháp giúp phổ cập thói quen tích tài sản bằng vàng.

Mỗi sản phẩm đều là vàng 999.9 (24K), được bảo vệ bằng màng ép cao cấp chống oxy hóa và trầy xước, bao bì tích hợp đầy đủ thông số kỹ thuật, tem chống hàng giả cùng mã vạch truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Công nghệ laser 3D hiện đại được ứng dụng trong chế tác, kết hợp hài hòa giữa giá trị tài chính và yếu tố thẩm mỹ mang đậm bản sắc văn hóa Việt.

Đáng chú ý, Bảo Tín Mạnh Hải tiên phong áp dụng chính sách không tính tiền công đối với dòng Tiểu Kim Cát. Chính sách này được xem là bước đi đột phá nhằm xóa bỏ rào cản chi phí, tạo điều kiện để bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu hành trình tích lũy vàng một cách chủ động và bài bản.

Theo công bố, riêng dòng Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ sẽ được cung cấp 100 sản phẩm/cửa hàng/ngày, trong khi các dòng sản phẩm khác được cung cấp số lượng không giới hạn với mẫu mã đa dạng nhất.

Hệ sinh thái trang sức đa phong cách

Bên cạnh vàng 24K, cửa hàng mới còn giới thiệu hàng ngàn thiết kế trang sức từ kim cương, đá quý đến vàng Ý, vàng màu thời thượng. Các bộ sưu tập bắt kịp xu hướng quốc tế nhưng vẫn giữ nét tinh tế của người Á Đông.

Việc phát triển hệ sinh thái trang sức đa phong cách cho thấy chiến lược mở rộng tệp khách hàng của thương hiệu.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Hồng, CEO Bảo Tín Mạnh Hải, nhấn mạnh: Với định vị “Thương hiệu quốc dân” và “Điểm đến của vàng 24K”, doanh nghiệp không chỉ mang đến sản phẩm kim hoàn chế tác tinh xảo, chất lượng chuẩn quốc tế mà còn kiến tạo chuẩn mực dịch vụ mới, kết tinh giữa giá trị truyền thống và tư duy hiện đại.

“Cửa hàng tại Nguyễn Trãi không chỉ là một không gian kinh doanh, mà là ‘điểm đến định chuẩn’ được chăm chút bằng tất cả tâm huyết. Tại đây, mỗi khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ tận tâm nhất trong không gian mua sắm đẳng cấp, minh chứng cho uy tín thương hiệu đã được bảo chứng qua 34 năm lịch sử”, bà Hồng khẳng định.

Đến cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải cơ sở Nguyễn Trãi khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ tận tâm nhất. Ảnh: M.T

Nhân dịp khai trương và hướng tới Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, chuỗi hoạt động ưu đãi và trải nghiệm đặc biệt được triển khai đồng loạt. Chương trình “Mega ưu đãi” áp dụng mức giảm trực tiếp lên đến 30% cho các dòng trang sức; tặng voucher Got It trị giá đến 300.000 đồng và giảm 15% công chế tác trang sức vàng 24K.

Hoạt động “Game đập heo” trao cơ hội nhận 8 sản phẩm Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ cùng gần 1.500 voucher quà tặng và hàng trăm phần quà thiết thực khác.

Song song đó, studio “Tài tử giai nhân” với không gian sống ảo “Gương thần” tạo điều kiện để khách hàng check-in, lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày khai trương. Riêng ngày 1-3, khách hàng còn được hỗ trợ mượn trang phục theo chủ đề.

Tầng 2 của cửa hàng được bố trí thành “góc thư giãn đặc quyền” với tiệc trà chiều và dịch vụ massage tay bằng tinh dầu thiên nhiên, góp phần hoàn thiện trải nghiệm mua sắm theo hướng chăm sóc toàn diện.

Đặc biệt, 39 vé tham dự đêm nghệ thuật hài độc thoại sẽ được trao tặng cho 39 khách hàng có tổng giá trị mua sắm cao nhất trong khoảng thời gian từ 21-2 đến 5-3-2026 tại các cửa hàng ở TP.HCM.