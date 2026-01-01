Khai mở vận ngày đầu năm với Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ vàng của Bảo tín Mạnh Hải 01/01/2026 15:51

(PLO)- Trong ngày đầu năm 2026, hàng trăm khách hàng đã kiên nhẫn xếp hàng để trở thành người đầu tiên sở hữu BST Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ - món quà tài lộc 'nhỏ mà có võ' đang gây sốt.

Ngay từ tờ mờ sáng ngày 1-1, hàng dài khách hàng ở mọi lứa tuổi đã có mặt tại các cửa hàng Bảo tín Mạnh Hải, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp. Ai nấy đều rạng rỡ, háo hức chờ đợi khoảnh khắc được cầm trên tay bộ thẻ vàng Tùng – Cúc – Trúc – Mai.

Không chỉ mua vàng tích lũy, đây còn là nét đẹp văn hóa “rước lộc” đầu năm. Hình ảnh những người trẻ chọn mua làm quà tặng cha mẹ, hay các bác lớn tuổi tỉ mẩn chọn từng tấm thẻ vàng cho con cháu đã tạo nên một không gian mua sắm ấm áp và đầy năng lượng tích cực.

Trước đó, ngày 7-12-2025, tại cửa hàng flagship 18 Ngô Quyền (Hà Nội), Bảo Tín Mạnh Hải đã bán thử nghiệm sản phẩm Tiểu Kim Cát 1 phân (0,1 chỉ) cho 100 khách hàng đầu tiên trong ngày.

Hàng trăm khách hàng xếp hàng trước cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải, kiên nhẫn chờ đợi để trở thành những người đầu tiên sở hữu 'Tiểu Kim Cát' 0,1 chỉ. Ảnh: M.T

Vì sao bộ sưu tập này lại có sức hút lớn đến vậy? Đó là bởi mỗi tấm thẻ vàng 0,1 chỉ không chỉ là tài sản tích lũy mà còn là một "lá bùa" bình an với thông điệp cát lành.

Tùng là biểu trưng cho sự bền chí và trường thọ; Cúc mang lại sự an nhiên, đời sống đủ đầy; Trúc là đại diện cho cốt cách chính trực, sự nghiệp vươn cao; và Mai là sự khai lộc xuân, mở ra vận hội mới khởi sắc.

Theo Bảo tín Mạnh Hải, sản phẩm được ứng dụng công nghệ đúc và khắc laser 3D hiện đại, giúp các họa tiết hiện lên sắc nét, sống động. Đặc biệt, mọi sản phẩm đều được kiểm định nghiêm ngặt, đảm bảo chuẩn xác về trọng lượng và hàm lượng vàng, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi giao dịch.

Đáng chú ý, sức hút của bộ sưu tập Tứ quý Thịnh Vượng không chỉ đến từ ý nghĩa phong thủy mà còn nằm ở chính sách giá vô cùng đột phá. Theo công ty này, sản phẩm Tứ quý Thịnh Vượng sẽ không tính tiền công.

Bảo tín Mạnh Hải không tính tiền công với BST Tứ quý Thịnh Vượng. Ảnh: M.T

Thông thường, với các dòng sản phẩm vàng ép vỉ có thiết kế tinh xảo, khách hàng sẽ phải chi trả thêm phí gia công. Tuy nhiên, với "Tiểu Kim Cát" 0,1 chỉ, Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng chính sách mua bao nhiêu tính bấy nhiêu theo giá vàng niêm yết, giúp khách hàng tối ưu chi phí, tiết kiệm tối đa khi mua tích trữ số lượng nhỏ.

Cùng với đó, bảo toàn giá trị, giá trị khi mua vào và bán ra sát với giá vàng thị trường, đảm bảo quyền lợi tài chính cao nhất.

Để hành trình rước lộc của khách hàng diễn ra thuận lợi nhất, Bảo Tín Mạnh Hải cũng lưu ý, thời gian các cửa hàng bắt đầu mở bán và phát phiếu mua bộ sưu tập Tứ quý Thịnh Vượng từ ngày 1-1-2026.

Nguyên tắc phục vụ là khách đến trước phục vụ trước để đảm bảo tính công bằng. Số lượng giới hạn sẽ tùy định mức sản phẩm theo từng ngày của mỗi cửa hàng.

Và sản phẩm Tứ quý Thịnh Vượng sẽ chỉ áp dụng đối với khách hàng mua trực tiếp tại cửa hàng.

Trong trường hợp sản phẩm tại cửa hàng đã hết suất trong ngày, người dân có thể để lại thông tin đặt hàng, và sản phẩm sẽ được trả sau 90 ngày.