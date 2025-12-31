Giá vàng trong nước diễn biến lạ 31/12/2025 09:14

​(PLO)- Giá vàng, bạc trong nước diễn biến trái chiều, chênh lệch giá mua bán được thu hẹp đáng kể trong bối cảnh lợi nhuận từ đầu tư bạc trở nên hấp dẫn hơn.

Ngày 31-12, mở cửa phiên giao dịch cuối cùng của năm, giá vàng miếng và vàng nhẫn 9999 diễn biến trái chiều. Công ty SJC giảm 300.000 đồng/lượng đối với vàng miếng SJC, xuống 152,4 – 154,4 triệu đồng/lượng. Ngược lại, đơn vị này tăng thêm 100.000 đồng/lượng cho vàng nhẫn 9999, đưa giá mua bán lên 147,9 – 150,9 triệu đồng/lượng.

​Trong khi đó, Công ty Mi Hồng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều với vàng miếng SJC và vàng nhẫn. Giá hai sản phẩm này lên mức 153,5 – 154,7 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua – bán tại đây thu hẹp còn 1,2 triệu đồng/lượng.

​Với bạc, Công ty Sacombank-SBJ tăng nhẹ 80.000 đồng/kg, niêm yết giá mua bán 76,32 – 78,32 triệu đồng/kg.

​Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay quanh ngưỡng 4.361 USD/ounce, tăng 23 USD/ounce. Bạc giao dịch mức 75,65 USD/ounce, giảm gần 1 USD/ounce so với phiên trước. Mức này giảm khoảng 9 USD/ounce so với kỷ lục 82 USD/ounce lập ngày 29-12 (cao gấp 2,5 lần đầu năm).

​Giá bạc giao dịch quanh ngưỡng 76 USD/ounce khiến không ít nhà đầu tư lo ngại khả năng đảo chiều. Tuy nhiên, phân tích dữ liệu lịch sử, ông Peter Krauth, chuyên gia của SilverStockInvestor cho rằng kim loại này vẫn còn dư địa tăng, thậm chí có thể đối mặt cú sốc nguồn cung vào năm 2026.

​"Việc bạc vượt mốc 50 USD/ounce, đỉnh cao nhất trong 45 năm trở lại đây là một cú bứt phá mang tính cấu trúc. Khi mốc này được xác lập như một vùng đáy mới, việc giá tiếp tục leo thang không còn là điều bất ngờ", ông nhận định.

​Triển vọng trở nên hấp dẫn hơn nếu vàng tiếp tục leo thang. Ông Krauth cho rằng nhiều tổ chức tài chính đang kỳ vọng giá vàng có thể vượt 5.000 USD/ounce vào năm 2026. Trong kịch bản này, nếu tỉ lệ vàng/bạc giảm về 45 (giá 1 ounce vàng tương đương 55 ounce bạc), giá bạc có thể đạt khoảng 111 USD/ounce.

​Thậm chí, nếu tỉ lệ ở mức thận trọng hơn quanh 40, bạc hoàn toàn có thể được định giá tới 125 USD/ounce khi vàng đạt 5.000 USD/ounce.

​Ở chiều ngược lại, kịch bản bi quan hơn đặt ra khả năng vàng điều chỉnh về vùng hỗ trợ 4.000 USD/ounce, thậm chí 3.800 USD/ounce. Khi đó, nếu tỉ lệ vàng/bạc quay lại vùng 78–80, giá bạc có thể lùi về quanh 47–50 USD/ounce và được xem là vùng hỗ trợ quan trọng trong trung hạn.