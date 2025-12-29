Năm 2026, chọn đầu tư vàng hay bạc? 29/12/2025 09:58

(PLO)- Đầu tư vàng hay bạc đang trở thành bài toán khó với nhà đầu tư vì cả hai kim loại quý này đều tăng giá mạnh.

Sự quan tâm đến các kim loại quý đã gia tăng mạnh mẽ thời gian gần đây, góp phần đẩy giá vàng và bạc lên những mức kỷ lục mới trong năm qua. Chẳng hạn, giá vàng đã tăng khoảng 70% trong năm nay, trong khi giá bạc gây bất ngờ với mức tăng hơn 125%.

​Tình trạng thất nghiệp, bất ổn toàn cầu và chính sách thuế quan mơ hồ khiến nhiều nhà đầu tư tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn. Cùng với đó, sự thiếu hụt nguồn cung kéo dài là động lực thúc đẩy giá bạc leo thang.

​Do cả hai kim loại đều tăng trưởng mạnh trong năm 2025 nên việc chọn mua vàng hay bạc để tối ưu lợi nhuận năm 2026 là bài toán khó.

​Trả lời Hãng tin CBS, ông Jeff Clark, chuyên gia phân tích của The Gold Advisor, nhận định bạc có biến động mạnh hơn vàng nên mua vàng sẽ mang lại sự ổn định giá tốt hơn. Các nhà đầu tư nên chuẩn bị tâm lý giá bạc sẽ tiếp tục biến động mạnh trong năm 2026.

​Bởi vì kim loại quý đang ở trong thị trường giá lên, bạc sẽ tăng mạnh hơn vàng. Đây cũng là lựa chọn vừa túi tiền hơn cho người mới bắt đầu với số vốn nhỏ, dù chi phí lưu kho có thể cao hơn.

Ảnh minh họa

​Ông Brett Elliott, chuyên gia phân tích từ APMEX, cho biết về mặt lý thuyết, bạc có tiềm năng sinh lời tốt hơn vàng trong một khoảng thời gian đủ dài. Tuy nhiên, đầu tư vào bạc đòi hỏi tầm nhìn dài hạn và sự kiên nhẫn trước những biến động mang tính đầu cơ.

​Đà tăng của bạc hiện nay chủ yếu là phản ứng sau khi vàng tăng giá, kết hợp với rào cản nguồn cung và tâm lý phấn khích của nhà đầu tư ngắn hạn. Nếu dòng tiền đầu cơ tiếp tục đổ vào năm tới, bạc có thể tạm thời vượt xa vàng về hiệu suất.

​Giới phân tích đánh giá năm 2026 sẽ đầy bất ổn kinh tế với lo ngại nợ công Mỹ, lạm phát và việc các ngân hàng trung ương tích trữ vàng. Điều này tạo thuận lợi cho vai trò hầm trú ẩn của vàng. Vàng không chỉ lưu trữ giá trị dài hạn mà còn là tài sản hấp dẫn khi thị trường ở đỉnh lịch sử, giúp bảo vệ tài sản cho người có tầm nhìn ngắn hạn.

​Tính đến cuối tháng 12-2025, vàng đang giao dịch ở mức kỷ lục mới trên 4.500 USD/ounce, trong khi bạc cũng chạm mức cao lịch sử trên 75 USD/ounce. Nếu xu hướng tăng giá tiếp tục, việc đầu tư ngay bây giờ trước khi giá lập đỉnh mới có thể mang lại lợi ích lớn.

​Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư có thể kết hợp mua vàng và bạc theo tỉ lệ phù hợp với khả năng chịu đựng rủi ro. Quy tắc chung được khuyến nghị là không nên phân bổ quá 10% tổng danh mục đầu tư vào kim loại quý để đảm bảo an toàn tài chính.