Thủ tướng: Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 30 lần GDP vào năm 2030 24/02/2026 20:36

(PLO)-Cho ý kiến về dự thảo Chiến lược tài chính toàn diện giai đoạn tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất là bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, tiếp cận bình đẳng các dịch vụ tài chính ngân hàng.

Chiều 24-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện, chủ trì phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo. Phiên họp tập trung cho ý kiến về Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện giai đoạn 2020-2025 và dự thảo Chiến lược giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Chinhphu.vn

Vượt kế hoạch

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, đến cuối năm 2025, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương cơ bản hoàn thành 62-62 nhiệm vụ trong chương trình hành động thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện giai đoạn 2020-2025; đồng thời triển khai nghiêm túc, đầy đủ các kết luận của Ban Chỉ đạo.

Sau hơn 5 năm thực hiện Chiến lược, việc tiếp cận và sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính của người dân, doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra.

Nhiều mục tiêu cụ thể đã thực hiện đúng định hướng Chiến lược, gồm: Phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng, kênh phân phối, sản phẩm và dịch vụ tài chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tăng cường đổi mới sáng tạo; xây dựng hành lang pháp lý; hoàn thiện cơ sở hạ tầng; phát triển hệ thống tổ chức tài chính vi mô; nâng cao hiểu biết về tài chính và bảo vệ người tiêu dùng.

Nhiều chỉ tiêu phấn đấu đã hoàn thành, vượt mục tiêu đề ra. Trong đó, tỉ lệ người trưởng thành có tài khoản thanh toán tại ngân hàng đạt 86,97% (vượt mục tiêu ít nhất 80%). Tỉ lệ người trưởng thành có tiết kiệm gửi tại ngân hàng trong 12 tháng qua trên tổng số người trưởng thành là 33% (vượt mục tiêu là ít nhất 25% - 30%).

Số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt bình quân hàng năm tăng 58,86% (vượt mục tiêu là 20% - 25%). Khoảng 290.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng (vượt mục tiêu là ít nhất 250.000 doanh nghiệp). 71% người trưởng thành có thông tin về lịch sử tín dụng trong hệ thống thông tin tín dụng của NHNN (vượt mục tiêu là ít nhất 70%).

Dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt khoảng 24% (mục tiêu là 25%).

Còn một số chỉ tiêu chưa hoàn thành, nguyên nhân là do xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ của hệ thống ngân hàng, chuyển từ các kênh phân phối truyền thống sang các kênh phân phối hiện đại nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và do những diễn biến không thuận lợi trên thị trường tài chính.

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất Chiến lược cho giai đoạn mới, NHNN đã xây dựng dự thảo Chiến lược đến năm 2030 gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, cơ quan có liên quan, các đơn vị trong ngành ngân hàng và các tổ chức quốc tế, với các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp.

Đại diện các bộ ngành tham gia cuộc họp. Ảnh: Chinhphu.vn

Bứt tốc tài chính toàn diện

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận các kết quả đạt được. Tuy nhiên, ông cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế liên quan khuôn khổ pháp lý cần tiếp tục cải thiện; năng lực cung cấp dịch vụ; công tác tuyên truyền, tính đồng bộ, khả năng kết nối, liên thông của hạ tầng tài chính cũng như kiến thức tài chính, kỹ năng quản lý tài chính của một bộ phận người dân còn hạn chế…

Cho ý kiến để các cơ quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo Chiến lược giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu lớn nhất là bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, tiếp cận bình đẳng các dịch vụ tài chính ngân hàng, người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, vừa tham gia, vừa thụ hưởng thành quả thực hiện Chiến lược.

Mục tiêu tổng quát là hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm, góp phần nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, phấn đấu mọi người dân và doanh nghiệp được tiếp cận một cách bình đẳng, toàn diện các sản phẩm, dịch vụ tài chính, hưởng thụ đầy đủ các thành quả từ Chiến lược, góp phần đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội và an sinh xã hội.

Thủ tướng cho rằng cùng với các nhóm đối tượng ưu tiên như người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nông thôn; hộ nghèo, cận nghèo, doanh nghiệp vừa và nhỏ…; cần đồng thời ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, bao trùm, toàn diện và ưu tiên chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi cơ cấu trong thực hiện Chiến lược.

Các chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2030 bao gồm 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 30 lần GDP.

Ít nhất 30% người trưởng thành gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng; ít nhất 300.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng.

Dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt khoảng 25%; ít nhất 75% người trưởng thành có thông tin về lịch sử tín dụng trong hệ thống thông tin tín dụng của NHNN; doanh thu ngành bảo hiểm đạt quy mô khoảng 3,3-3,5% GDP.

Thủ tướng cũng đồng tình với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và yêu cầu các bộ, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai Chiến lược hiệu quả, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, điều chỉnh phù hợp, linh hoạt, đạt mục tiêu đề ra với hiệu quả cao, góp phần phát triển đất nước.