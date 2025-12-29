Điều gì đang xảy ra với thị trường chứng khoán? 29/12/2025 06:37

Trong hai phiên giao dịch vừa qua, thị trường chứng khoán đã chịu áp lực rung lắc mạnh khi chỉ số VN-Index ghi nhận mức sụt giảm lên đến 52 điểm. Cú lao dốc này được giới phân tích nhận định là phản ứng trước thông tin một loạt tập đoàn lớn rút khỏi các siêu dự án tỉ USD.

Dù thị trường rung lắc mạnh, dòng tiền bắt đáy vẫn hoạt động tích cực, thanh khoản duy trì mức cao. Ảnh minh họa AI

Cú rung lắc bất ngờ

Dù về bản chất, đây là hoạt động tái cơ cấu dựa trên bài toán chi phí và lợi nhuận thông thường của doanh nghiệp, nhưng tâm lý đám đông vẫn gây ra những biến động nhất định. Tuy nhiên, điểm sáng đáng chú ý là dòng tiền bắt đáy vẫn hoạt động tích cực. Giá trị thanh khoản hai phiên lên mức gần 60.000 tỉ đồng, cho thấy lực cầu hấp thụ vẫn rất mạnh mẽ.

PGS.TS Võ Đình Trí, Trường IPAG Business School Paris (Pháp), cho biết với đà bứt phá mạnh mẽ trong suốt năm 2025, nếu không có biến động bất thường, chứng khoán Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng từ 30% đến 35%. So với mức trung bình dài hạn, đây là tỉ suất sinh lời rất cao. Do đó, thị trường cần có những nhịp điều chỉnh hoặc chậm lại để đảm bảo tính bền vững.

Trong bối cảnh đó, hiện tượng tất yếu sẽ xảy ra là sự hoán đổi danh mục của nhà đầu tư. Khi một số mã đã đạt ngưỡng lợi nhuận vượt kỳ vọng, dòng tiền có xu hướng tìm kiếm các giải pháp an toàn hơn. Dòng vốn sẽ luân chuyển sang những nhóm ngành hoặc phân khúc chưa tăng giá nhiều và còn dư địa lớn.

Quá trình này dù có thể khiến đà tăng của VN-Index chậm lại, nhưng là yếu tố then chốt giúp thị trường giữ vững xu hướng đi lên, tránh rủi ro tăng trưởng quá nóng.

Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, Đại học Bristol (Anh), cho biết thị trường đang chứng kiến những thay đổi mang tính bước ngoặt. Khi dòng tiền đẩy định giá một số nhóm cổ phiếu lên quá cao, thị trường tất yếu sẽ tái phân bổ vào những nhóm có nội tại tốt hơn. Tiêu biểu như nhóm ngân hàng, năng lượng hay xây dựng hạ tầng. Đây là những lĩnh vực hưởng lợi từ đà phục hồi kinh tế nhưng định giá vẫn còn hấp dẫn.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý đến rủi ro lãi suất. Nếu xuất hiện cú sốc lãi suất ngoài dự đoán, một số ngành nhạy cảm với chi phí vốn chắc chắn sẽ chịu tác động nặng nề hơn phần còn lại.

Sức hấp dẫn

Theo giới phân tích, kinh tế tăng trưởng ổn định sẽ tiếp tục hỗ trợ cho thị trường chứng khoán tăng tốc trong tương lai. Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn nhận định tiến độ giải ngân đầu tư công sẽ tiếp tục được đẩy nhanh, đặc biệt là giai đoạn chuyển giao từ cuối năm nay sang đầu năm sau. Đây là động lực then chốt tạo nên sự thay đổi đột biến, tạo nền tảng vững chắc cho nền kinh tế.

Song hành cùng đó, thị trường chứng khoán đã có một năm rực rỡ khi chỉ số VN-Index tăng trưởng vượt trội trên 30%, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường hiệu suất tốt nhất thế giới.

Bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết cũng cải thiện rõ rệt. Tổng lợi nhuận lũy kế tính đến quý III-2025 tăng trưởng khoảng 33% so với cùng kỳ. Đặc biệt, trong bối cảnh chiến tranh thương mại gay gắt, việc Việt Nam duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu hai con số là thành tựu lớn, giúp thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng trong nước.

Dù tổng thể thị trường tăng trưởng tốt nhưng sự phân hóa rất rõ nét. Thực tế chỉ khoảng 9/19 ngành ghi nhận kết quả vượt trội, trong khi nhiều lĩnh vực vẫn đang loay hoay tìm lại phong độ.

"Bước sang năm 2026, diện mạo thị trường dự báo sẽ khác biệt lớn khi các nhóm ngành có độ trễ như tiêu dùng và bán lẻ bắt đầu bứt tốc. Dữ liệu thực tế cho thấy kết quả bán hàng của các nhóm này đang cải thiện tích cực. Bên cạnh đó, các nhóm vốn hóa lớn như ngân hàng, dịch vụ tài chính vẫn là trụ cột với dự báo tăng trưởng lợi nhuận ổn định trên 20%", tiến sĩ Tuấn nhận định.

Đồng quan điểm, PGS.TS Võ Đình Trí đánh giá năm 2025 là năm đại thành công của chứng khoán Việt Nam. VN-Index tăng trưởng bùng nổ khoảng 35%, gấp đôi chỉ số S&P 500 của Mỹ.

Sức nóng thị trường còn nằm ở dòng tiền dồi dào. Thanh khoản bình quân mỗi phiên duy trì ổn định 18.000 - 20.000 tỉ đồng. Làn sóng nhà đầu tư mới gia nhập thị trường cũng ghi nhận kỷ lục với hơn 11 triệu tài khoản, minh chứng cho sức hấp dẫn của kênh đầu tư này.

"Nhìn về năm 2026, thị trường dự báo xuất hiện những nhóm ngành có xung lực tăng trưởng vượt trội nhờ chính sách vĩ mô. Nhóm ngân hàng vẫn giữ vai trò trụ cột và đầu tư công sẽ tạo 'cú hích' cho vật liệu xây dựng và hạ tầng. Ngoài ra, dòng vốn FDI và xuất khẩu sẽ là động lực cho ngành logistics", PGS.TS Võ Đình Trí cho biết.

Cũng theo ông Trí, trong kịch bản giá dầu thấp, một số phân khúc ngành dầu khí có thể tối ưu hóa chi phí đầu vào. Ngành bán lẻ cũng được kỳ vọng phục hồi mạnh khi sức mua cải thiện.