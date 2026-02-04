Điều gì đang xảy ra với tiền số bitcoin? 04/02/2026 10:05

(PLO)-Tiền số bitcoin vừa ghi nhận mức sụt giảm sâu nhất với mức giảm lên tới 37% so với đỉnh cao hồi tháng 10 năm ngoái.

Theo dữ liệu từ Bloomberg News, tiền số bitcoin đã trượt xuống dưới mốc 74.425 USD, mức thấp nhất trong năm 2025 và đầu năm 2026, đánh dấu mức giảm gần 15% tính từ đầu năm đến nay.

Cú rơi này khẳng định một thực tế tiền số bitcoin vẫn đang giao dịch như một tài sản rủi ro thay vì là một hầm trú ẩn an toàn. Khi các nhà đầu tư lo ngại về lãi suất và chính sách của Mỹ, các vị thế đòn bẩy sẽ bị thanh lý cực nhanh, tạo ra những khoảng trống giá khổng lồ.

Dữ liệu từ Coinglass cho thấy ngày 30-1 vừa qua đã trở thành sự kiện thanh lý lớn thứ 10 trong lịch sử bitcoin với 2,5 tỉ USD bị quét sạch. Đáng chú ý, đợt thanh lý kỷ lục 19,1 tỉ USD vào ngày 10-10-2025, chính là cột mốc đánh dấu sự bắt đầu của chu kỳ giá xuống hiện tại.

Nhiều tháng qua, nhà đầu tư tiền số đã phải đối mặt với hàng loạt nỗi thất vọng. Dù trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Trump từng hứa hẹn biến Mỹ thành thủ đô tiền số của thế giới và lập quỹ dự trữ bitcoin quốc gia, nhưng đến nay sự phấn khích đã tan biến. Những kỳ vọng về một thiên đường pháp lý đã được thị trường tiêu hóa hết, nhường chỗ cho những yếu tố vĩ mô tiêu cực hơn.

Theo các nhà phân tích, tâm điểm của đợt tháo chạy này bắt nguồn từ sự xoay trục mạnh mẽ của dòng vốn đầu cơ, đặc biệt là tác động tiêu cực lan tỏa từ đà sụp đổ của giá vàng và bạc. Do mức đòn bẩy quá cao trong các vị thế vàng và bạc nên khi kim loại quý sụp đổ, các nhà đầu tư buộc phải bán tháo tiền số bitcoin để bù đắp thua lỗ. Hệ quả là một làn sóng bán tháo dây chuyền đã nhấn chìm thị trường tiền số trong những ngày qua.

Sự thay đổi khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư càng trở nên lớn hơn trước các rào cản từ chiến tranh thương mại, thị trường lao động trì trệ và tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa. Tuy nhiên, cú đẩy bitcoin vào thế lao dốc chính là việc ông Trump bổ nhiệm Kevin Warsh dẫn dắt Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Mặc dù gần đây Warsh kêu gọi hạ lãi suất nhưng về mặt lịch sử, ông vốn là người có quan điểm ưu tiên thắt chặt tiền tệ. Điều này gây áp lực trực tiếp lên bitcoin và cổ phiếu tăng trưởng, những tài sản vốn chỉ thăng hoa trong môi trường tiền rẻ.

Hiện tại, thị trường đang đứng trước hai ngã rẽ. Nếu tâm lý chung bình ổn trở lại và tránh được vòng xoáy thanh lý cưỡng bức, một cú bật tăng có thể xuất hiện nhanh chóng. Ngược lại, nếu thanh khoản tiếp tục cạn kiệt, ngay cả một tin tức tiêu cực nhỏ cũng có thể đẩy giá bitcoin xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng tiếp theo.