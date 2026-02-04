Moscow, Kiev, ông Trump lên tiếng việc Nga tấn công quy mô lớn hạ tầng năng lượng Ukraine 04/02/2026 06:03

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky kêu gọi đồng minh gây áp lực tối đa lên Moscow sau khi Nga phát động cuộc tấn công quy mô lớn hạ tầng năng lượng Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 3-2 thông báo rằng quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào các cơ sở công nghiệp quân sự và năng lượng của Ukraine trong đêm để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào các cơ sở dân sự của Nga, theo hãng thông tấn TASS.

"Đêm qua, để đáp trả các cuộc tấn công khủng bố của Ukraine vào các cơ sở dân sự trên lãnh thổ Nga, Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí tầm xa chính xác, cùng với máy bay không người lái (UAV) tấn công, nhằm vào các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, các cơ sở năng lượng và các địa điểm lưu trữ và lắp ráp UAV tầm xa của Ukraine” - Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Ngọn lửa bùng phát tại một tòa nhà chung cư ở thủ đô Kiev sau cuộc không kích mà Ukraine quy là do Nga thực hiện vào sáng sớm 3-2. Ảnh: Serhii Okunev/AFP

Trước đó, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo và UAV vào Ukraine, nhắm vào nhiều cơ sở năng lượng trên khắp Ukraine, bao gồm Kiev và các thành phố khác. Cuộc tấn công làm ít nhất 9 người bị thương và hàng nghìn tòa nhà bị cắt điện trong bối cảnh nhiệt độ giảm xuống dưới -20°C, theo tờ Kyiv Independent.

Theo thông báo của Không quân Ukraine, đêm qua Nga đã phóng 71 tên lửa và 450 UAV vào Ukraine. Hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn 38 tên lửa và 412 UAV. Ít nhất 27 tên lửa và 31 UAV đã bay xuyên qua, tấn công 27 địa điểm.

"Lợi dụng những ngày lạnh giá nhất của mùa đông để khủng bố người dân quan trọng hơn đối với Nga so với việc sử dụng ngoại giao” - ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

"Nếu không gây áp lực lên Nga, cuộc chiến này sẽ không bao giờ kết thúc. Hiện tại, Moscow đang chọn khủng bố và leo thang và đó là lý do tại sao cần phải gây áp lực tối đa” - ông Zelensky cho biết thêm, kêu gọi các đối tác hỗ trợ Ukraine về năng lực phòng không.

Cuộc tấn công mới nhất của Nga báo hiệu sự kết thúc của một thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn về năng lượng, theo đó Moscow đã đồng ý tạm thời đình chỉ các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine.

Việc nối lại các cuộc tấn công vào thủ đô Kiev diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói vào ngày 29-1 rằng ông đã đích thân đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin không tấn công Kiev.

Điện Kremlin trước đó đã nói rằng Nga sẽ tạm dừng các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng, nhưng chỉ đến ngày 1-2.

Bình luận về cuộc tấn công mới của Nga, ông Trump nói rằng Nga đã thực hiện cam kết không tấn công thủ đô Kiev trong vòng 7 ngày, theo đài CNN.

“Ông ấy đã giữ lời hứa. Một tuần - đó là một khoảng thời gian khá dài. Chúng ta sẽ chấp nhận bất cứ điều gì, bởi vì ở đó thực sự, thực sự rất lạnh. Nhưng [lệnh ngừng bắn] diễn ra vào Chủ nhật, và kéo dài từ Chủ nhật này sang Chủ nhật khác” - ông Trump nói.

Ông Trump cho biết ông muốn ông Putin kéo dài thời gian tạm ngừng bắn.

“Tôi muốn ông ấy làm vậy. Tôi muốn ông ấy chấm dứt chiến sự” - tổng thống Mỹ nói.