Dự báo thời tiết ngày 4-2: Bắc Bộ rét về đêm, Nam Bộ ngày nắng 04/02/2026 06:00

(PLO)- Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết ngày 4-2 ghi nhận Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm và sáng trời rét.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết từ đêm ngày 4-2 đến ngày 11-2, thời tiết trên cả nước nhìn chung có xu hướng ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn những đợt mưa và rét cục bộ, người dân cần theo dõi sát để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất.

Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gây giảm tầm nhìn, nhất là trên các tuyến giao thông miền núi. Các khu vực còn lại trên cả nước, trong đó có Nam Bộ và Tây Nguyên, đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày trời nắng. Riêng Cao nguyên Trung Bộ, đêm và sáng sớm trời rét, cần đề phòng ảnh hưởng đến cây trồng.