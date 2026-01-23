Người Hà Nội chịu rét thưởng thức Đại nhạc hội pháo hoa mừng Đại hội Đảng XIV 23/01/2026 22:05

(PLO)- Dù thời tiết Hà Nội tối 23-1 rét sâu, nhiệt độ khoảng 10–12 độ C, song hàng vạn người dân Thủ đô vẫn khoác áo ấm, đổ về các khu vực quanh sân vận động quốc gia Mỹ Đình và nhiều điểm lân cận để thưởng thức màn pháo hoa chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tối 23-1, tại sân vận động Mỹ Đình diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”, với điểm nhấn là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn, chào mừng thành công Đại hội XIV, đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026).

Chương trình do Thành ủy Hà Nội chủ trì thực hiện, UBND TP Hà Nội phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức theo hình thức xã hội hóa.

Đây là hoạt động văn hóa – chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được tổ chức ngay sau khi Đại hội XIV bế mạc, nhằm khẳng định thành công của Đại hội và lan tỏa sâu rộng những định hướng lớn, tầm nhìn chiến lược đã được xác lập cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đông đảo người dân chờ xem chương trình bắn pháo hoa chào mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV. Ảnh: Thuý Hằng

Không chỉ khu vực sân vận động Mỹ Đình, nhiều địa điểm xung quanh như khu vực Cung Thiếu nhi Hà Nội, hồ điều hòa, trường đua F1… cũng thu hút đông đảo người dân tập trung từ sớm. Không khí háo hức, náo nhiệt bao trùm các tuyến phố, khi người dân mong chờ được chiêm ngưỡng “concert pháo hoa” được đánh giá là lớn nhất từ trước tới nay tại Hà Nội.

Đông đảo người dân chờ xem chương trình bắn pháo hoa chào mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV. Ảnh: Thuý Hằng

Ghi nhận tại khu vực Cung Thiếu nhi, từ cuối giờ chiều, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đã có mặt để giữ chỗ, lựa chọn vị trí thuận lợi nhất để thưởng thức màn pháo hoa tầm cao.

Bạn Nguyễn Ngọc Huyền (18 tuổi) cho biết đã đi bộ hơn 3 km để đến đây. “Chúng em rất háo hức được hòa mình vào không khí hân hoan chung của toàn Đảng, toàn dân, chúc mừng thành công của Đại hội XIV”, Huyền chia sẻ.

Người dân Hà Nội ghi lại khoảnh khắc pháo hoa nổ bung trên màn trời đêm. Ảnh: BTC

Do lượng người đổ về khu vực Mỹ Đình tăng đột biến, nhiều tuyến đường như Phạm Hùng, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ. Lực lượng chức năng đã được tăng cường tại nhiều nút giao thông để phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Người dân Hà Nội ghi lại khoảnh khắc pháo hoa nổ bung trên màn trời đêm. Ảnh: BTC

Anh Đinh Văn Hiệp (33 tuổi, quận Nam Từ Liêm) cho biết gia đình anh đã xuất phát từ 18 giờ để tránh tắc đường. “Tôi tin tưởng thành công của Đại hội XIV sẽ tạo nền tảng quan trọng để đất nước tiếp tục phát triển, vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, anh Hiệp nói.

Như PLO đã thông tin, công tác chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa đã được hoàn tất từ chiều cùng ngày. Trận địa pháo hoa gồm hơn 950 giàn phun, khoảng 4.400 ống pháo hỏa thuật được lắp đặt trên mái và hai bên khán đài sân Mỹ Đình, kết hợp với 4.600 quả pháo hoa nổ tầm cao bố trí vòng ngoài sân vận động. Toàn bộ hệ thống tạo thành một cấu trúc ánh sáng bao trùm không gian Mỹ Đình, sẵn sàng cho đêm trình diễn rực rỡ.

Không khí trước giờ khai màn càng thêm sôi động khi sân khấu trung tâm rộng hơn 3.000 m2, hệ thống màn hình LED cỡ lớn, laser công suất cao và công nghệ 3D mapping đồng loạt được kích hoạt. Sân vận động Mỹ Đình như biến thành một “thánh đường nghệ thuật” ngoài trời, nơi ánh sáng, âm nhạc và công nghệ hiện đại hòa quyện.

Theo ban tổ chức, màn pháo hoa nghệ thuật được lập trình khớp nhạc với độ chính xác lên tới 0,0001 giây. Nhiều hiệu ứng đặc biệt lần đầu xuất hiện tại Hà Nội như pháo tượng hình ngôi sao, trái tim, vương miện, khói màu bảy sắc cùng các hiệu ứng âm thanh độc đáo. Kịch bản pháo hoa được xây dựng theo cấu trúc “đa đỉnh”, tạo cao trào liên tục, mang đến những bất ngờ nối tiếp cho khán giả.

Được biết, Tập đoàn Sun Group là đơn vị đồng hành tổ chức và tài trợ cho màn trình diễn pháo hoa. Đây là đơn vị đã ghi dấu ấn với nhiều lễ hội pháo hoa và chương trình nghệ thuật đẳng cấp quốc tế tại Phú Quốc, Đà Nẵng, Cát Bà, và lần này tiếp tục mang công nghệ pháo hoa chuẩn quốc tế đến với người dân Thủ đô.

