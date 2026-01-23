Công tác chuẩn bị bắn pháo hoa chào mừng thành công Đại hội Đảng XIV 23/01/2026 19:36

(PLO)- Chiều 23-1, trong cái rét khoảng 10 độ C, khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trở nên nhộn nhịp. Từ rất sớm, dòng người đã đổ về quanh sân vận động, tay cầm cờ, háo hức chờ đợi chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Theo ghi nhận, điểm nhấn được đông đảo người dân mong đợi nhất của chương trình là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn, được ví như “concert pháo hoa quốc gia” năm 2026, một sự kiện chưa từng có tại Hà Nội cả về quy mô lẫn công nghệ trình diễn.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng trước giờ G

Từ đầu giờ chiều, công tác chuẩn bị tại “trận địa pháo hoa” đã hoàn tất. Hơn 950 giàn phun, 4.400 ống pháo hỏa thuật được lắp đặt trên mái và hai bên khán đài sân Mỹ Đình, kết hợp cùng 4.600 quả pháo hoa nổ tầm cao bố trí vòng ngoài sân vận động. Toàn bộ hệ thống tạo thành một cấu trúc ánh sáng bao trùm không gian Mỹ Đình, sẵn sàng mang đến một đêm trình diễn rực rỡ cho người dân Thủ đô.

Trận địa pháo hoa tại sân vận động Mỹ Đình trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” đã sẵn sàng. Ảnh: BTC

Không khí trước giờ khai màn càng thêm sôi động khi sân khấu trung tâm với diện tích hơn 3.000 m2, hệ thống màn hình LED khổng lồ, laser công suất lớn và công nghệ 3D mapping đồng loạt được kích hoạt. Mỹ Đình như biến thành một “thánh đường nghệ thuật” ngoài trời, nơi ánh sáng, âm nhạc và công nghệ hòa quyện.

Khu vực bắn pháo hoa nằm tách biệt. Các trận địa pháo đã vào vị trí. Ảnh: BTC

Trong buổi tổng duyệt cuối cùng, những hồi trống hội dồn dập, những bản phối nhạc cách mạng được làm mới vang lên đầy khí thế. Dù chương trình chưa chính thức bắt đầu, nhiều khán giả có mặt từ sớm vẫn không giấu được sự phấn khích.

Đông đảo người dân đến sân vận động Mỹ Đình từ sớm chờ xem pháo hoa. Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, màn pháo hoa nghệ thuật được lập trình khớp nhạc với độ chính xác tới 0,0001 giây – một tiêu chuẩn hiếm thấy trong các chương trình trình diễn tại Việt Nam. Hàng loạt hiệu ứng đặc biệt sẽ lần đầu xuất hiện như pháo tượng hình ngôi sao, trái tim, vương miện, khói màu bảy sắc, cùng hiệu ứng âm thanh độc đáo như “sói hú”.

Sân khấu đã sẵn sàng. Ảnh: BTC

Kịch bản pháo hoa được xây dựng theo cấu trúc “đa đỉnh”, trong đó pháo hỏa thuật tầm thấp và pháo hoa tầm cao được kích hoạt đan xen, xuất hiện xuyên suốt chương trình chứ không chỉ tập trung ở phần kết. Cách dàn dựng này nhằm tạo cao trào liên tục, đưa cảm xúc khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Đông đảo người dân tập trung trước sân vận động Mỹ Đình chờ xem màn bắn pháo hoa. Ảnh: BTC

Được biết, Tập đoàn Sun Group là đơn vị đồng hành tổ chức và tài trợ cho màn trình diễn pháo hoa. Đây là cái tên quen thuộc đứng sau nhiều lễ hội pháo hoa và show nghệ thuật đẳng cấp quốc tế tại Phú Quốc, Đà Nẵng, Cát Bà. Việc lần đầu mang công nghệ pháo hoa chuẩn quốc tế về Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Sun Group trong việc kiến tạo các lễ hội ánh sáng và nghệ thuật quy mô lớn tại Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công của Đại hội Đảng XIV

Như PLO đã đưa tin, vào 20 giờ tối nay (23-1), tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” sẽ được tổ chức trọng thể, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 – 3-2-2026).

Đội danh dự tập duyệt rước cờ Tổ quốc khi bắt đầu chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”. Ảnh: BTC

Chương trình do Thành ủy Hà Nội chủ trì thực hiện, UBND TP Hà Nội phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức theo hình thức xã hội hóa. Đây là hoạt động văn hóa – chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra ngay sau khi Đại hội XIV bế mạc, nhằm khẳng định thành công của Đại hội, đồng thời tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm vóc và những định hướng lớn được xác lập.

Đội danh dự tập duyệt rước cờ Tổ quốc khi bắt đầu chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”. Ảnh: BTC

Với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”, chương trình khẳng định chân lý lịch sử: mọi kỳ tích của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ tầm nhìn đúng đắn và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tạo động lực tinh thần mạnh mẽ để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đội quân nhạc diễn tập lại trước giờ khai mạc chương trình. Ảnh: BTC

Chương trình có thời lượng dự kiến 100 phút, được chia thành ba phần: Mở đầu, Phần Lễ và Phần Nghệ thuật. Phần Nghệ thuật được dàn dựng công phu, hiện đại, gồm ba chương xuyên suốt “Tầm nhìn mới – Kỳ tích mới – Kỷ nguyên mới” với các chủ đề: “Tráng ca dưới cờ Đảng”, “Với Đảng, trọn niềm tin yêu” và “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”.

Toàn cảnh sân khấu chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” trước giờ khai mạc. Ảnh: BTC

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam; phát thanh trực tiếp trên các kênh của Đài Tiếng nói Việt Nam; đồng thời được các cơ quan báo chí và phát thanh – truyền hình địa phương tiếp sóng rộng rãi trên cả nước.

Kịch bản chi tiết chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”.

Đêm nghệ thuật khép lại bằng màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn, như một bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội XIV, mở ra kỳ vọng về một kỷ nguyên phát triển mới của đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường và hạnh phúc.

Theo lịch của Ban tổ chức công bố vào khoảng 21 giờ 51 phút màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao sẽ chính thức bắt đầu.