Mãn nhãn màn tổng duyệt pháo hoa chào mừng Đại hội Đảng XIV tại Mỹ Đình 21/01/2026 21:38

(PLO)- Tối 21-1, người dân đổ về khu vực quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình theo dõi màn tổng duyệt trình diễn pháo hoa trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng".

Từ đầu giờ tối, các tuyến đường dẫn về khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã đông kín người dân đến theo dõi màn bắn thử pháo hoa nghệ thuật tầm cao.

Dù chỉ là buổi tổng duyệt với thời lượng ngắn, chương trình vẫn tạo nên không khí phấn khởi, háo hức và để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ với người xem.

Màn bắn thử pháo hoa nghệ thuật tại lễ tổng duyệt. Ảnh: BTC

Theo Ban Tổ chức, buổi tổng duyệt tối 21-1 chỉ sử dụng lượng pháo tương đương khoảng 5% so với kịch bản trình diễn chính thức. Tuy nhiên, với những loại pháo mới lần đầu được trình diễn tại Việt Nam cùng hệ thống hỏa thuật hiện đại, màn bắn thử vẫn mang đến một không gian rực rỡ, hoành tráng trên bầu trời.

Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao kéo dài khoảng 15 phút, diễn ra ngay sau lễ bế mạc Đại hội Đảng XIV, Tập đoàn Sun Group đã phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô và Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21 tổ chức bắn thử nghiệm 300 quả pháo tầm cao và kiểm tra toàn bộ hệ thống kỹ thuật.

Cũng theo đại diện Ban Tổ chức, việc tổ chức các buổi sơ duyệt và tổng duyệt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm bảo đảm chương trình pháo hoa nghệ thuật diễn ra an toàn, chính xác và đạt chất lượng cao nhất. Khác với pháo hoa thông thường, pháo hoa nghệ thuật đòi hỏi kịch bản được xây dựng chặt chẽ, bảo đảm sự đồng bộ giữa ánh sáng, màu sắc, nhịp độ và âm thanh.

Màn bắn thử kéo dài khoảng 5 phút, được triển khai theo kịch bản tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”. Ngay từ những loạt pháo đầu tiên, bầu trời Mỹ Đình đã bừng sáng với các hiệu ứng đa lớp, sắc màu liên tục chuyển đổi. Ở phần cao trào, pháo hoa tầm cao bung nở liên tiếp, tạo nên những khoảnh khắc rực rỡ, hoành tráng, thu hút sự theo dõi và trầm trồ của đông đảo người dân.

Nhiều người có mặt tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình bày tỏ sự phấn khích khi lần đầu tiên được chứng kiến pháo hoa tầm cao kết hợp cùng hệ thống hỏa thuật hiện đại. Không ít người đánh giá cao quy mô, tính chuyên nghiệp và sự đầu tư công phu của màn trình diễn, dù đây mới chỉ là buổi tổng duyệt.

Đáng chú ý, màn trình diễn chính thức sẽ được triển khai với gần 10.000 đơn vị pháo các loại, do Tập đoàn Sun Group tài trợ, với sự tham gia tư vấn của đội ngũ chuyên gia quốc tế Global2000 International cùng các chuyên gia pháo hoa hàng đầu trong nước. Đây được xác định là sự kiện trình diễn pháo hoa nghệ thuật có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội.

Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ chào mừng Đại hội XIV của Đảng mà còn hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026).

Bên cạnh màn trình diễn pháo hoa, Ban Tổ chức cũng tiến hành tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”, quy tụ lực lượng lên tới hàng nghìn ca sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, tái hiện những dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Đảng, qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 25-1, với khoảng 15.000 đại biểu và khách mời tham dự, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số.