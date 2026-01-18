Lý do tỉnh Đắk Lắk không bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2026 18/01/2026 08:35

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk đã có công văn phản hồi không đồng ý tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2026.

Ngày 18-1, một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết tỉnh đã có công văn phản hồi về chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026.

Một buổi bắn pháo hoa tại Đắk Lắk. Ảnh: T.T

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk có tờ trình gửi UBND tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đồng thời, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk có tờ trình về phương án huy động kinh phí xã hội hóa để tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Sau khi xem xét, UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất chủ trương tổ chức chương trình nghệ thuật đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Riêng việc bắn pháo hoa đêm giao thừa, UBND tỉnh Đắk Lắk không đồng ý. Lý do: Không tổ chức bắn pháo hoa nhằm tập trung nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân, ưu tiên khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất và ổn định đời sống nhân dân sau thiên tai.

Như PLO đã thông tin, sau bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 15 đến ngày 21-11-2025, tỉnh Đắk Lắk có 653 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, 892 nhà hư hỏng nặng, 5.455 nhà hư hỏng.

Ngoài ra, mưa lũ ở Đắk Lắk làm nhiều cơ sở giáo dục, y tế, hạ tầng giao thông bị hư hỏng; hàng triệu gia súc, gia cầm, hàng trăm ngàn ha cây trồng, diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; ước tổng thiệt hại trên 7.000 tỉ đồng.