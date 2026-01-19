Đồng Nai sẽ có 10 điểm bắn pháo hoa đón Tết Nguyên đán 2026 19/01/2026 17:12

(PLO)- Chào đón Tết Nguyên đán 2026, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức 10 địa điểm bắn pháo hoa, trong đó có một điểm bắn tầm cao.

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa tại 10 địa điểm trên địa bàn tỉnh gồm: cầu Hóa An (phường Trấn Biên); Sân vận động phường Long Khánh; Khu nhà ở xã hội thuộc khu dân cư quy hoạch Cầu Xéo (xã Long Thành); Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Tân Phú; Sân bóng đá xã Đại Phước.

Các điểm tiếp theo gồm: Hồ Suối Cam (phường Bình Phước); Khu đất Thương mại, khu phố Phú Long (phường An Lộc), Trung tâm Hành chính xã Bù Đăng; Khu dân cư Đô thị và Thương mại dịch vụ Suối Đôi (phường Chơn Thành) và Quảng trường Adamas - Diamond City Lộc Ninh (xã Lộc Ninh).

Khu vực cầu Hoá An (phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) sẽ bắn pháo hoa tầm cao. Ảnh: VH

Điểm bắn tại khu vực cầu Hóa An do UBND tỉnh Đồng Nai vận động kinh phí xã hội hóa để bắn pháo hoa tầm cao. Các điểm bắn tại các xã, phường còn lại do địa phương thực hiện vận động kinh phí xã hội hóa và bắn pháo hoa tầm thấp.

Ngoài ra, chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 đến 0 giờ ngày 16-2 (29 Tết) tại hai điểm cầu: Khu vực cầu Hóa An (phường Trấn Biên) và hồ Suối Cam (phường Bình Phước).

Dịp này, tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trang trí đường hoa, chỉnh trang đô thị tại các địa phương để đáp ứng nhu cầu du xuân, đón Tết của nhân dân.