Đồng Nai: 2 điểm bắn pháo hoa kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước 14/04/2025 10:38

Ngày 14- 4, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi cơ quan chức năng liên quan về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1974 – 30-4-2025).

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, được sự đồng ý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trên địa bàn huyện Xuân Lộc và TP Biên Hoà.

Tại huyện Xuân Lộc sẽ bắn pháo hoa tại Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Bảo tồn thiên nhiên núi Chứa Chan (Sân vận động huyện Xuân Lộc).

Đồng Nai có 2 điểm bắn pháo hoa nổ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1974 – 30-4-2025). Ảnh minh hoạ.

Tại TP Biên Hoà, dự kiến chọn một trong hai địa điểm Sân vận động Đồng Nai hoặc Trung tâm Sự kiện và đối ngoại tỉnh Đồng Nai. UBND TP Biên Hoà chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát địa điểm đảm bảo đủ điều kiện và tuyệt đối an toàn.

Thời gian bắn vào 21 giờ ngày 28-4, thời lượng bắn không quá 15 phút và kinh phí xã hội hoá.

UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND huyện Xuân Lộc, UBND TP Biên Hoà có trách nhiệm phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bắn pháo hoa nổ tuân thủ các quy định, đảm bảo an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn phòng, chống cháy nổ.