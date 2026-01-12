Dự án giúp người khuyết tật giành Quán quân Sinh viên Thế hệ mới 2025 12/01/2026 11:23

(PLO)- Dự án Vươn mình cùng nền tảng số hướng tới hỗ trợ người khuyết tật tự làm chủ cuộc sống thông qua công nghệ quen thuộc hằng ngày.

Tối 11-1 tại Hà Nội, Chung kết chương trình Sinh viên Thế hệ mới 2025 do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đã diễn ra và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.

Đêm chung kết quy tụ ba đội thi đến từ Đại học Yersin Đà Lạt, Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM và Trường Quản trị và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội (HSB).

Các đội lần lượt trải qua ba vòng thi gồm báo cáo kết quả dự án, tiếp sức phản biện và soi chiếu tương lai.

Kết quả chung cuộc, đội HSB với dự án Vươn mình cùng nền tảng số đã giành ngôi Quán quân, nhận giải thưởng trị giá 200 triệu đồng cùng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đánh giá của ban giám khảo, dự án của đội HSB gây ấn tượng không bởi sự phô trương hay những ý tưởng mang tính khẩu hiệu, mà bởi cách tiếp cận thực tế, bài bản và khả năng vận hành bền vững.

Dự án không chỉ dừng ở quy mô sinh viên mà đã đi vào đời sống, hướng tới giải quyết những vấn đề xã hội cụ thể gắn với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, đặc biệt là hỗ trợ người khuyết tật tự làm chủ cuộc sống thông qua công nghệ quen thuộc hằng ngày.

Đội HSB với dự án Vươn mình cùng nền tảng số đã giành ngôi Quán quân. Ảnh: VTV.

Trong khi một số đội thi tạo dấu ấn bằng sự bùng nổ trên sân khấu, HSB lại lựa chọn thuyết phục bằng những con số, những kết quả đã triển khai và những thay đổi có thể nhìn thấy được.

Chính sự giản dị trong cách làm cùng tinh thần theo đuổi dự án đến cùng đã giúp đội thi này chinh phục ban giám khảo.

Phát biểu sau chiến thắng, đội trưởng Nguyễn Hải Hà, đại diện đội HSB, cho biết: “Sau cuộc thi, dự án tập trung hiệu chỉnh tài liệu để tiếp tục trang bị cho nhóm đối tượng trung tâm, phân chia các bộ phận hoạt động với vai trò cụ thể và tuyển thêm các thành viên, cộng tác viên đồng hành nhằm đảm bảo hoạt động của dự án.

Ngoài ra, đội chúng tôi sẽ hoàn thiện website của dự án để gia tăng uy tín, kết nối rộng hơn với các đối tác và xây dựng thêm kênh bán sản phẩm nhằm giúp người khuyết tật có thể đăng tải sản phẩm của họ”.