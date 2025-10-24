VTV hồi sinh những chương trình từng gieo mầm nhân ái, tri thức 24/10/2025 18:15

(PLO)- Tổng Giám đốc VTV khẳng định, trong quá trình đổi mới, VTV sẽ hồi sinh những chương trình từng gieo mầm nhân ái, tri thức và niềm vui sống.

Chiều 24-10, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã chính thức công bố ba chương trình mới về giáo dục sức khỏe, dinh dưỡng và thiếu nhi: Vì tầm vóc Việt, Dinh dưỡng cho người Việt và Những bông hoa nhỏ – Vườn Tween.

Đáng chú ý, Những bông hoa nhỏ – Vườn Tween đánh dấu sự trở lại của một trong những chương trình thiếu nhi kinh điển, từng gắn bó với tuổi thơ của hàng triệu khán giả Việt Nam.

Phiên bản mới này sẽ lên sóng VTV3 lúc 18g50 hàng ngày từ ngày 3-11, hứa hẹn trở thành không gian học – chơi – sống tích cực dành cho trẻ em 8–12 tuổi.

Chương trình "Những bông hoa nhỏ" từng là một trong những chương trình thiếu nhi kinh điển trên VTV.

Nếu Những bông hoa nhỏ xưa gắn với những khúc ca, nhân vật hoạt hình và góc sân khấu tuổi thơ quen thuộc, thì Vườn Tween hôm nay mang diện mạo hiện đại hơn, gần gũi hơn, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần tử tế và cảm xúc trong sáng của những “bông hoa nhỏ” năm nào.

Mỗi ngày, chương trình mang đến một chủ đề riêng: Sáng tạo, khám phá, vận động, kết nối, âm nhạc hay nấu ăn, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, cảm xúc và nhân cách.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh: “‘Những bông hoa nhỏ – Vườn Tween không chỉ là một chương trình mới, mà là một chương tiếp nối tinh thần đẹp đẽ của truyền hình Việt Nam – nơi các em nhỏ được lớn lên trong niềm vui, sự tử tế và tình yêu thương.

Trong quá trình đổi mới, chúng tôi không chỉ hướng về tương lai mà còn trân trọng những giá trị của quá khứ – hồi sinh những chương trình từng gieo mầm nhân ái, tri thức và niềm vui sống”.

Bà Nhật Hoa, Phó Trưởng Ban Chuyên đề Khoa giáo của VTV chia sẻ: “Chúng tôi mong Vườn Tween trở thành điểm hẹn tích cực sau giờ học – nơi trẻ em được vui, được học và được làm điều tử tế.

Đây không chỉ là một chương trình truyền hình, mà là hành trình gieo hạt giống nhân cách – để mỗi tween Việt lớn lên bằng sự tự tin, lòng tử tế và nhân cách đẹp”.

Phiên bản Vườn Tween cũng được mở rộng trên nền tảng số, kết hợp các nội dung hậu trường, thử thách sáng tạo và tương tác trực tuyến trên VTVgo, YouTube, TikTok và Facebook.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc VTV phát biểu tại sự kiện.

Cách tiếp cận này giúp chương trình trở thành một hệ sinh thái giáo dục – giải trí lành mạnh, kết nối gia đình, nhà trường và cộng đồng, lan tỏa năng lượng tích cực đến trẻ em mọi vùng miền.

Cùng với Những bông hoa nhỏ, VTV cũng giới thiệu hai chương trình đồng hành khác trong hệ sinh thái truyền thông Vì một Việt Nam khỏe mạnh – Vì tầm vóc Việt.

Chương trình Vì tầm vóc Việt phát sóng hàng ngày lúc 18h25 trên VTV1, tập trung vào việc nâng cao thể lực và trí lực trẻ em thông qua các mảng nội dung về dinh dưỡng, vận động, sức khỏe học đường và giáo dục nhân cách. Mỗi tập được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu, giúp phụ huynh và giáo viên có thể áp dụng ngay trong đời sống hằng ngày.

Bên cạnh đó, Dinh dưỡng cho người Việt – phát sóng 13g00 thứ Bảy hàng tuần trên VTV1 – đồng hành cùng người dân trong hành trình “Ăn đúng – Uống đúng – Sống khỏe mạnh”.

Chương trình cung cấp kiến thức dinh dưỡng khoa học, dễ tiếp cận và gần gũi với đời sống, đặc biệt nhấn mạnh giai đoạn vàng từ 2–12 tuổi – khi 86% chiều cao và nền tảng thể lực được hình thành.

VTV kỳ vọng bộ ba chương trình sẽ trở thành người bạn đồng hành tin cậy của mỗi gia đình Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ, những mầm non của một Việt Nam khỏe mạnh, nhân ái và tràn đầy khát vọng.

Ba chương trình được triển khai trên nền tảng hợp tác mở giữa Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UNICEF, hướng tới một mục tiêu chung: Xây dựng thế hệ Việt Nam khỏe mạnh, nhân ái và hạnh phúc.