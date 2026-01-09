Công chúng đổ về Văn Miếu – Quốc Tử Giám trong đêm xem hành trình Đạo học 09/01/2026 22:25

(PLO)- Tối ngày 9-1,trong không gian linh thiêng của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, một chương trình nghệ thuật đã tái hiện và tôn vinh những giá trị cốt lõi của Đạo học Việt Nam.

Tối 9-1, tại khu vực Giếng Thiên Quang, Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), chương trình nghệ thuật Đạo học đã diễn ra, mở đầu chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076–2026), Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam.

Diễn ra trong không gian linh thiêng của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, chương trình được dàn dựng tại khu vực Giếng Thiên Quang, tái hiện hành trình của Đạo học Việt Nam từ truyền thống khoa cử đến tinh thần học tập của xã hội đương đại.

Không gian Văn Miếu – Quốc Tử Giám trong đêm 9-1. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Thông qua nghệ thuật trình diễn với hình ảnh ông đồ, học trò của Nhân Mỹ học đường cùng các tiết mục biểu diễn của học sinh, sinh viên và nghệ sĩ, chương trình đã khắc họa sinh động dòng chảy liên tục của sự học trong đời sống văn hóa dân tộc.

Hình ảnh ấn tượng của Khuê Văn Cát. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Chương trình nghệ thuật Đạo học là một trong những hoạt động trọng tâm thuộc chuỗi sự kiện văn hóa, giáo dục đặc biệt do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức, hướng tới kỷ niệm 950 năm hình thành và phát triển của Quốc Tử Giám.

Chuỗi hoạt động không chỉ góp phần ôn lại những giá trị cốt lõi của Đạo học Việt Nam mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học trong xã hội hôm nay.

Khu vực Giếng Thiên Quang, Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), nơi chương trình nghệ thuật Đạo học diễn ra. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Theo ban tổ chức, 950 năm Quốc Tử Giám là 950 năm gìn giữ và lan tỏa Đạo học Việt Nam, nơi sự học được đặt trên nền tảng đạo lý, nơi tri thức luôn gắn liền với trách nhiệm đối với gia đình, cộng đồng và đất nước.

Tinh thần đó đã tạo nên chiều sâu văn hiến của Thăng Long – Hà Nội, đồng thời trở thành điểm tựa cho sự phát triển bền vững của dân tộc qua nhiều thế kỷ.

Khán giả thích thú chứng kiến và ghi lại hình ảnh trong sự kiện. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Nội dung chương trình tập trung tôn vinh những giá trị cốt lõi của Đạo học Việt Nam gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, tri ân các bậc tiền nhân và danh nhân giáo dục đã góp phần xây dựng nơi đây trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng hiền tài cho đất nước.

Thông điệp mà “Đạo học” gửi gắm càng trở nên rõ ràng: tri thức và đạo lý học tập vẫn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Qua đó, vai trò của giáo dục, tri thức và đạo lý học tập trong đời sống xã hội, từ quá khứ đến hiện tại, tiếp tục được khẳng định.

Nghệ thuật trình diễn với hình ảnh ông đồ, học trò của Nhân Mỹ học đường cùng các tiết mục biểu diễn của học sinh, sinh viên và nghệ sĩ. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Bên cạnh ý nghĩa lịch sử, chương trình nghệ thuật Đạo học còn gửi đi thông điệp về giá trị bền vững của giáo dục Việt Nam trong dòng chảy hiện đại, lấy con người làm trung tâm, lấy tri thức làm nền tảng và lấy đạo lý làm gốc.

Chuỗi hoạt động không chỉ góp phần ôn lại những giá trị cốt lõi của Đạo học Việt Nam. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Hình ảnh thế hệ học trò hôm nay tiếp bước con đường tri thức của tiền nhân cho thấy Đạo học không chỉ thuộc về quá khứ mà vẫn là mạch nguồn sống động, tiếp tục nuôi dưỡng nhân cách, trí tuệ và khát vọng phát triển của đất nước hôm nay và mai sau.