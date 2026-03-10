Chốt vị trí đặt 2 linh vật ngựa độc đáo ở Đà Nẵng đến hết tháng 9-2026 10/03/2026 17:24

(PLO)- Hai linh vật ngựa mang tên Kim mã hợp nhất và Kim mã 4.0 ở Đà Nẵng sẽ được đặt ở vị trí mới đến hết tháng 9-2026.

Ngày 10-3, UBND TP Đà Nẵng có văn bản kết luận về việc tận dụng mô hình linh vật ngựa phục vụ trang trí công cộng sau khi kết thúc dự án trang trí hoa và điện chiếu sáng Tết Bính Ngọ 2026.

Linh vật Kim mã hợp nhất được ghép từ tên 94 xã, phường, đặc khu ở Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo đó, Chủ tịch UBND TP thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng. Cụ thể là giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật phối hợp Công ty TNHH Tư vấn và xây lắp Minh Tuấn Tú tiếp tục tận dụng hai mô hình linh vật.

Mô hình Kim mã hợp nhất được di dời, bố trí tại khu vực hồ nước cảnh quan đường Thành Điện Hải, phía trước Trung tâm Hành chính TP. Mô hình Kim mã 4.0 được bố trí tại khu vực sàn vỉa hè trước cầu chữ T.

Thời gian duy trì trang trí từ sau Tết Nguyên đán đến hết tháng 9-2026 nhằm bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão.

Linh vật Kim mã 4.0. Ảnh: TẤN VIỆT

Đối với các mô hình linh vật quy mô nhỏ tại dự án trang trí hoa và điện chiếu sáng Tết Bính Ngọ 2026, UBND TP thống nhất cho phép các trường học trên địa bàn tiếp nhận và trang trí trong khuôn viên trường.

Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng xem xét, quyết định. Đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan, UBND cấp xã để tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích, hiệu quả và lập danh mục bàn giao quản lý theo quy định.

Như PLO đã thông tin, hai linh vật ngựa nói trên đều do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (ngụ tỉnh Quảng Trị) thực hiện dựa trên ý tưởng của Công ty TNHH HUNI Việt Nam.

Dịp Tết Bính Ngọ vừa qua, linh vật Kim mã hợp nhất được đặt tại sàn cảnh quan cầu chữ T ven sông Hàn. Linh vật Kim mã 4.0 đặt tại sàn cảnh quan phía nam đuôi cầu Rồng.