Nhóm sản xuất nêu lý do không dùng trí tuệ nhân tạo trong MV 'Trộm vía'

(PLO)- MV Trộm vía được thực hiện hoàn toàn bằng sức lao động của con người mà không có sự can thiệp của Trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngày 11-1, ca sĩ Vũ Thùy Linh đã chính thức phát hành MV Trộm vía, đánh dấu sản phẩm âm nhạc thứ hai của cô sau album Tơ đồng thánh thót từng tạo được tiếng vang trong giới chuyên môn và truyền thông.

Nếu album đầu tay gây ấn tượng bởi cách “làm mới” dân ca và âm nhạc truyền thống theo hướng thính phòng, thì ở sản phẩm lần này, Vũ Thùy Linh lựa chọn một không gian âm nhạc gần gũi hơn, đúng với lứa tuổi và thị hiếu của khán giả trẻ.

Trộm vía là sáng tác của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ, phần hòa âm phối khí do nhạc sĩ Lưu Quang Minh đảm nhiệm, MV do đạo diễn Nhu Đặng thực hiện.

Ca sĩ Vũ Thùy Linh trong MV. Ảnh" NVCC.

Ca khúc mang màu sắc vui tươi, kể câu chuyện cưới hỏi của các cô gái Việt với thông điệp nhẹ nhàng, thể hiện rõ qua câu hát kết bài về hình ảnh cô dâu Việt Nam lấy chồng Việt Nam.

Giai điệu bài hát mang âm hưởng dân gian Bắc – Trung – Nam, kết hợp lời ca gần gũi, tạo cảm giác như một chuyến hành trình giới thiệu phong tục, văn hóa cưới hỏi đa dạng của các vùng miền.

Trong MV này, giọng hát của Vũ Thùy Linh được xử lý theo hướng giản dị, nhẹ nhàng, mang màu sắc dân gian vừa đủ nhưng vẫn trẻ trung.

Cách thể hiện này khác với phong cách thính phòng cổ điển cô được đào tạo tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, đồng thời cũng khác với chất dân gian đậm đặc trong album đầu tay.

Sự thay đổi cho thấy nỗ lực của nữ ca sĩ trong việc mở rộng khả năng thanh nhạc và thích nghi với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau.

Theo ê-kíp sản xuất, quá trình điều chỉnh giọng hát cho phù hợp với tinh thần ca khúc có sự đồng hành của giảng viên thanh nhạc Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc tại TP.HCM.

Ở vai trò giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Lưu Quang Minh tiếp tục cho thấy sự linh hoạt khi chuyển từ địa hạt thính phòng sang một ca khúc mang tính đại chúng.

Dù khai thác đề tài phong tục cưới hỏi truyền thống, phần hòa âm của Trộm vía vẫn giữ được sự trẻ trung, sang trọng và gần gũi, tạo nên một tổng thể dễ nghe nhưng không mất đi bản sắc văn hóa.

MV Trộm vía được thực hiện hoàn toàn bằng sức lao động của con người, từ sáng tác, hòa âm đến quay dựng, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang được sử dụng ngày càng nhiều trong âm nhạc.

Theo quan điểm của ê-kíp, AI chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ, không thể thay thế cảm xúc và sáng tạo của con người. Chính lựa chọn này góp phần tạo nên sự chân thật trong cả âm nhạc lẫn hình ảnh của MV.

Về mặt hình ảnh, Trộm vía kể một câu chuyện tình có cái kết trọn vẹn bằng lễ ăn hỏi và đám cưới. Không gian MV trải dài từ Bắc vào Nam, tái hiện phong tục cưới hỏi của nhiều vùng miền, từ đồng bằng Bắc Bộ đến miền Trung và khu vực Tây Nam Bộ.

Nhiều nét đặc trưng văn hoá nổi bật được đưa vào MV. Ảnh: NVCC.

Dưới góc nhìn của đạo diễn Nhu Đặng, các chi tiết về ẩm thực, trang phục, sinh hoạt đời thường được đưa vào một cách tự nhiên, tạo cảm giác như một bộ phim du lịch văn hóa nhưng vẫn gần gũi, đời sống.

Sau thành công của dự án Bắc Bling của ca sĩ Hoà Minzy đạo diễn Nhu Đặng tiếp tục theo đuổi phong cách đậm bản sắc Việt trong Trộm vía, song lựa chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng, tập trung vào nhân vật và cảm xúc gia đình.

Điều này giúp MV không chỉ dừng lại ở việc tái hiện một đám cưới, mà còn gợi lên niềm tự hào, sự trân trọng đối với những giá trị văn hóa truyền thống.

So với nhiều ca khúc về ngày cưới trên thị trường, Trộm vía không đi theo lối miêu tả trực diện một lễ cưới cụ thể, mà nói rộng hơn về câu chuyện lấy chồng của các cô gái Việt.

Cách tiếp cận này tạo nên sự khác biệt, đồng thời giúp ca khúc dễ dàng lan tỏa trong đời sống, đặc biệt trong các dịp cưới hỏi.

Từ một nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc mang tính học thuật, Vũ Thùy Linh đang cho thấy bước chuyển sang địa hạt gần gũi hơn với công chúng.

Với Trộm vía, nữ ca sĩ kỳ vọng mang đến một sản phẩm vừa giữ được tinh thần truyền thống, vừa phù hợp với không khí âm nhạc đương đại, góp thêm một lựa chọn mới cho dòng ca khúc cưới mang đậm bản sắc Việt.

MV 'Trộm vía'. Nguồn: Vũ Thuỳ Linh Official.